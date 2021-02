Allgemein | STAR NEWS

Kit Harington und Rose Leslie: Das ‘Game Of Thrones’-Traumpaar hat einen Sohn

DE Showbiz - Ihre neuen Rollen fordern Kit Harington und Rose Leslie alles ab: Die beiden Schauspieler sind zum ersten Mal Eltern geworden. Das 'Game Of Thrones'-Traumpaar war am Dienstag (16. Februar) mit dem Nachwuchs beim Einkaufen in London gesehen worden. Der 'New York Post' gelang ein Schnappschuss, auf dem Rose das Baby in einem Tragegurt vor dem Bauch trägt. Kit trägt die Einkäufe.

Rose Leslie war voller Vorfreude

Mittlerweile hat ein Sprecher der beiden die frohe Botschaft gegenüber 'E! News' bestätigt. Das Kind sei ein Junge und die Eltern seien überglücklich über den Familienzuwachs. Im September 2020 war Rose Leslie erstmals mit ihrer Schwangerschaft an die Öffentlichkeit gegangen, als sie mit ihrem Babybauch auf dem Cover des Magazins 'Make' posierte. Im Oktober sprach die werdende Mutter gegenüber der 'New York Post' dann erstmals darüber, wie "aufgeregt" sie sei: "Ich kann es kaum abwarten, unser neues Familienmitglied zu begrüßen."

Kit Harington lernte seine Frau am Set kennen

Kit Harington und Rose Leslie lernten sich 2012 am Set der Kultserie 'Game Of Thrones' kennen, wo sie das Liebespaar Ygritte und Jon Snow spielten. Es gelang dem Serienpaar, seine Liebe im wirklichen Leben größtenteils aus dem Scheinwerferlicht herauszuhalten — dabei trennten sich beide vorübergehend, bevor 2017 schließlich die Verlobung bekannt gegeben wurde. Im Jahr darauf folgte die Traumhochzeit auf einem Schloss in Schottland, welches Roses Familie gehört. Unter den Gästen befanden sich natürlich auch eine Reihe von Kollegen aus 'Game Of Thrones', darunter Emilia Clarke, Sophie Turner und Peter Dinklage. Jetzt haben Kit Harington und Rose Leslie das nächste Kapitel ihres Märchens aufgeschlagen – herzlichen Glückwunsch!