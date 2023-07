Allgemein | STAR NEWS

Kit Harington und Rose Leslie: Das ‚Game Of Thrones‘-Paar freut sich über eine Tochter

DE Showbiz - Es ist ein Mädchen! Kit Harington (36) und Rose Leslie (36) sind gut zwei Jahre nach der Geburt ihres ersten Kindes zum zweiten Mal Eltern geworden. Das verriet das Management des Schauspielers 'Page Six'.

Was für ein Unterschied!

"Sie freuen sich, eine kleine Tochter in der Familie willkommen zu heißen", hieß es in dem Statement. Im Februar hatte Kit erstmals die Baby-News verbreitet, als er zu Gast in der 'Tonight Show Starring Jimmy Fallon' war. Dabei erzählte der 'Game Of Thrones'-Star, der seine Frau am Set der Kultserie kennen- und lieben gelernt hatte, vom Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Schwangerschaft. Beim ersten Mal sei er "durch Wolken gewandert" und habe "für neun Monate auf einer Wiese von Gänseblümchen getanzt."

Kit Harington wurde "sehr schnell praktisch"

Doch jetzt sei er "voller Angst", gestand Kit Harington weiter. "Der Reality-Check kommt viel schneller. Man wird sehr schnell sehr praktisch." Er und Rose Leslie hatten im Februar 2021 ihr erstes Kind, einen Sohn, bekommen. Da beide ihr Privatleben unter Verschluss halten, ist der Name des Jungen nicht bekannt, und auch bei seiner Schwester führten Kit und Rose diese Tradition jetzt fort. Das Paar ist seit 2011 zusammen und hatte sich 2017 verlobt. Im Folgejahr heirateten Kit Harington und Rose Leslie.

Bild: JOHN NACION/startraksphoto.com

