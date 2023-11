Allgemein | STAR NEWS

Kim Kardashians Tochter: North West bekommt ihr erstes eigenes Magazin-Porträt

DE Showbiz - North West mausert sich langsam zum Star – wie ihre Eltern, Reality-TV-Star Kim Kardashian (43) und Rapper Kanye West (46). Die Zehnjährige gab dem ‘i-D Magazine’ allein ein Interview und ließ sich fotografieren.

North West ganz bescheiden

Bei dem Gespräch, in dem sich die Promitochter ganz einfach als "The Best Ever" (die Beste überhaupt) bezeichnete, ging es auch um die Frage, was sie denn einmal werden wolle, wenn sie groß sei. "Eine Basketballspielerin, eine Rapperin, ähm… Nun, als ich sieben war, wollte ich Boxerin werden", verriet North. "Aber jetzt möchte ich nicht mehr Boxerin werden. Ich werde nebenbei Kunst machen. Wenn ich dann so 13 bin, will ich Hunde ausführen, um mir Geld für Künstlerbedarf zu verdienen, weil hier alles so teuer ist." Sie fasste ihren Plan noch einmal zusammen: "Also Rapperin, Basketballspielerin, und dann fertige ich Kunstwerke, die ich verkaufe. Und eines Tages werden Yeezy und SKIMS mir gehören (die Marken ihrer Eltern), und ich möchte Unternehmerin werden."

Auf den Spuren von Kim Kardashian

North, die schon in ihren jungen Jahren ein begehrtes Motiv der Paparazzi ist, wurde außerdem gefragt, ob sie sich gerne fotografieren lässt: "Ja. Aber nur, wenn ich will, denn, ähm, manchmal möchte ich es nicht", erklärte sie. "Aber nicht von Paparazzi." Ihren Vater wird es ganz besonders freuen, dass North als ihren absoluten Lieblingssong einen seiner Titel nannte: Kanye West nahm ‘Through the Wire’ 2004 auf. Und während North West ihre ersten Schritte als eigenständiger Promi machte, können wir uns schon auf Nachschub freuen, denn Kim und Kanye, die von 2014 bis 2022 verheiratet waren, haben noch drei weitere Kinder: Saint (7), Chicago (5) und Psalm (4).

Bild: ABACA/INSTARimages.com/Cover Images

Weitere Artikel