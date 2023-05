Allgemein | STAR NEWS

Kim Kardashian: Wegen Kinder-Stress weint sie sich in den Schlaf

DE Showbiz - Reality-Star Kim Kardashian (42) ist alleinerziehende Mutter von vier Kindern unter zehn Jahren. Da kann man ihr nicht verdenken, wenn ihre liebe Brut sie manchmal in den Wahnsinn treibt und sie sich in Schlaf weinen muss.

"Ein verdammter Tornado im Haus"

Die Amerikanerin hat aus ihrer gescheiterten Ehe mit Kanye West North (9), Saint (7), Chicago (5) und Psalm (4). In dem Podcast 'On Purpose with Jay Shetty' plauderte die vierfache Mutter darüber, wie schwierig es oft sei, den individuellen Bedürfnissen ihres Nachwuchses gerecht zu werden. "Das ist die größte Herausforderung. Es gibt Nächte, in denen ich mich in den Schlaf weine", offenbarte die Unternehmerin laut 'People' und scheute sich nicht vor Flüchen, wenn sie ihren Alltag beschreibt: “Ach du heilige Sch****, es ist wie ein verdammter Tornado in meinem Haus. Was ist da gerade passiert?!"

Kim Kardashian liebt es. Mutter zu sein

Es sei nicht einfach, alleinerziehend zu sein, und manchmal wünscht man sich einen Partner, der eingreifen könnte, gestand Kim Kardashian. "Da sind all diese Stimmungen und diese Persönlichkeiten und dann streiten sie sich und dann ist niemand anderes da. Dann muss ich gleichzeitig Good Cop/Bad Cop spielen", seufze die Vierfach-Mama. Aber auch wenn es "verdammt hart" sei, liebe Kim Kardashian ihre Mutterrolle. "Es ist der lohnendste Job auf der ganzen Welt. Das ist er. Es gibt nichts, was dich darauf vorbereiten kann... Es ist egal, wie lange du gewartet hast. Es ist egal, worauf du gewartet hast. Man ist nie vorbereitet", philosophierte Kim Kardashian. "Aber du wirst es irgendwie herausfinden und du wirst so stolz auf dich sein, dass du es herausgefunden hast und dass du den Tag überstanden hast."

Bild: thecelebrityfinder/BauerGriffin/INSTARimages

