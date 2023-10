Allgemein | STAR NEWS

Kim Kardashian: Verträgt sie sich wieder mit ihrer Schwester Kourtney?

DE Showbiz - Kim Kardashian (42) glaubt, dass das Verhältnis zu ihrer ältesten Schwester Kourtney (44) allmählich wieder besser wird. Die beiden Unternehmerinnen und TV-Persönlichkeiten ('The Kardashians') hatten sich wegen ihrer Geschäftsverhältnisse zu Dolce & Gabbana gezofft.

Hatte Kim Kardashian die Hochzeit ihrer Schwester kopiert?

Kim hatte wenige Monate nach der Hochzeit von Kourtney mit Blink-182-Drummer Travis Barker bekanntgegeben, dass sie künftig mit der italienischen Edelmarke zusammenarbeiten würde — dabei hatten Kourtney und Travis ihre Feier in enger Absprache mit den denselben Designern ausgerichtet. "Sie kopiert meine Hochzeit!" hatte Kourtney geklagt. In der Doku-Soap 'The Kardashians' ging es rund, die Schwestern beschimpften sich am Telefon. "Du bist einfach nur eine Hexe und ich hasse dich!" brach es medienwirksam aus Kourtney heraus. Ob es sich dabei einfach nur um besonders geschickte Zusammenschnitte eines inszenierten Konflikts oder um wirkliche Probleme innerhalb der Familie ging, ließ man wohl bewusst offen. Einen Monat später sieht alles auf jeden Fall schon wieder anders aus.

Friedensangebot von Kourtney Kardashian

Während Kim Kardashian in Milan ihre neue Kollektion mit Dolce & Gabbana vorstellte, schickte Kourtney ihr ein Foto ihres verstorbenen Vaters Robert — offenbar ein Friedensangebot. "Ich habe das Gefühl, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, das ganze Drama hinter sich zu lassen", hört man Kim in der neuen Folge von 'The Kardashians'. "Ich möchte sie bei mir haben." Auch Kourtney gibt sich milde: "Ich glaube, wir haben beide Dinge gesagt, auf die wir nicht stolz sind, aber jeder mit Geschwistern weiß, wie es geht. Man ficht diesen irren Kampf aus und dann schickt man sich eine lustige Nachricht und alles ist gut." Tatsächlich ist genau das passiert. "Sie ist meine Schwester. Natürlich zoffen wir uns nicht ewig", erklärte Kim Kardashian.

Bild: Jose Perez/INSTARimages.com