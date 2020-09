Allgemein | STAR NEWS

Kim Kardashian und ihre Schwestern machen Schluss: ‘Keeping Up With the Kardashians’ endet 2021

DE Showbiz - Die einen werden untröstlich sein, andere vor Freude Purzelbäume schlagen. Die Reality Soap 'Keeping Up With The Kardashians' wird im kommenden Jahr nach 20 Staffeln zu Ende gehen.

Kim Kardashian sagt leise Servus

Das gab Kim Kardashian (39) am Dienstag (8. September) auf Instagram bekannt. "Wir haben uns schweren Herzens gemeinsam als Familie entschlossen, 'Keeping Up With The Kardashians' Lebewohl zu sagen", schrieb die Unternehmerin, die durch die Serie zum internationalen Star wurde. "Dann liegen 14 Jahre, 20 Staffeln, hunderte von Folgen und zahlreiche Spin-Offs hinter uns." Es habe gute und schlechte Zeiten gegeben, Glück, Tränen, viele Beziehungen und viele Kinder. Sie dankte dem Produzenten Ryan Seacrest für seine Arbeit.

Ein Familienclan erobert die Welt

Für viele war es der Inbegriff des Trash TVs, doch für Kim und ihre Schwestern Kourtney (41 , Khloé (36), Kendall (24) und vor allem Kylie (23) wurde die Reality Soap, die mit wenig Alltags-Realität das Leben des Familienclans unter der Leitung von Mutter Kris Jenner nachzeichnete, zum Sprungbrett für Weltruhm. Besonders Kim Kardashian und Kylie Jenner stiegen mithilfe der Serie, die ihnen zahlreiche kommerzielle Projekte ermöglichte, in die Riege der Superreichen auf.

Kylie wurde durch ihre erfolgreiche Kosmetik-Linie gar zur jüngsten Selfmade-Milliardärin (auch wenn es anschließend Zweifel daran gab, ob sie bei ihren Bilanzen nicht geschummelt habe), Kim stieg gemeinsam mit ihrem Mann, dem Rapper Kanye West, zum ultimativen Power Couple auf. Man mag von 'Keeping Up With The Kardashians' halten, was man will, aber Kim & Co. haben das neue Jahrtausend entscheidend mitgeprägt.

