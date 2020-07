Allgemein | STAR NEWS

Kim Kardashian: “Kanyes Worte decken sich nicht immer mit seinen Absichten”

DE Showbiz - Seit Wochen macht Kanye West (43, 'Gold Digger') weniger durch seine Musik als vielmehr durch bizarre öffentliche Auftritte sowie Ausfälle auf Social Media von sich reden. Seine Frau schwieg sich derweil aus.

"Kompliziert und schmerzlich"

Doch nachdem der Zustand des Rappers in den letzten Tagen zu eskalieren schien, veröffentlichte die Unternehmerin und Reality-Queen ('Keeping Up With The Kardashians') am Mittwoch ein Statement, in dem sie ihren Mann in Schutz nahm und einfühlsam über seine Krankheitssymptome sprach. Darin hieß es: "Wie viele von euch wissen, hat Kanye eine bipolare Störung. Jeder, der darunter leidet oder einen geliebten Menschen im Leben hat, der erkrankt ist, weiß wie kompliziert und schmerzlich es ist, diese Störung zu verstehen." Sie spreche in der Regel nicht darüber, weil sie ihre Kinder und Kanyes Privatsphäre schützen wolle, aber in diesem Fall würden sie das Stigma und die Fehlinformationen dazu zwingen.

Kim Kardashian verteidigt Kanye West

"Menschen, die sich dessen nicht bewusst sind oder denen so etwas fern liegt, können sehr schnell urteilen und nicht verstehen, dass der Betroffene von sich aus Hilfe annehmen muss, egal wie sehr Freunde und Familie zu helfen versuchen", erklärte Kim weiter. Sie fügte hinzu, dass Kanye "brilliant aber kompliziert" sei und dass seine momentanen Handlungen nicht den wirklichen Kanye widerspiegelten. "Diejenigen, die Kanye nahe stehen, wissen, wie sein Herz schlägt und verstehen, dass seine Worte sich nicht immer mit seinen Absichten decken." Gleichzeitig bat Kim Kardashian um Verständnis und Mitgefühl und dankte allen, die sich um die Gesundheit des Rappers sorgen.

