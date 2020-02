Allgemein | STAR NEWS

Kim Kardashian: Exklusive Tour für ihre Fans

DE Showbiz - Kim Kardashian (39) hat ja immer gerne gezeigt, was sie hat. Bislang mussten ihre Fans aber damit leben, einige Ecken in ihrem Anwesen noch nicht gesehen zu haben. Auf Instagram hat Kim aber nun überrascht, indem sie ihren Abonnenten eine Tour durch das gigantische Spielzimmer ihrer Kinder gegeben hat.

Musik über alles

Mit ihrem Ehemann Kanye West hat die Reality-TV-Schönheit vier Kinder; die sechsjährige North, den vierjährigen Saint, die zweijährige Chicago, und den neun Monate alten Psalm. Die können sich zuhause bei Mama und Papa richtig austoben, denn sie haben ein einmaliges Spielzimmer spendiert bekommen. In diesem können sie auf einer richtigen Bühne toben, auf der sogar ein Schlagzeug steht – denn die Liebe zur Musik wurde ihnen von ihrem Vater in die Wiege gelegt. In einem riesigen Korb liegen zahlreiche Mikrofone für Karaoke-Sessions. Viele bunte Instrumente stehen auch bereit, sollten die Kids von der Lust zum Spielen überkommen werden. North lernt derzeit, Geige zu spielen.

Kim Kardashian lässt keine Langeweile aufkommen

Das ist aber noch nicht alles, denn in dem Zimmer steht auch ein Projektor, wenn sich Saint, North, Chicago und Psalm ein paar Kinderfilme anschauen wollen. Für die vielen Puppen, die herumliegen, gibt es auch eine ganze Reihe von Puppenhäusern, die in einer Reihe aufgestellt worden sind. Saint hat eine eigene Ecke, in der vier Schränke stehen, die prall gefüllt sind mit diversen Spielzeugen. In Chicagos Ecke steht ein kleiner Eiswagen sowie ein Spielzeug-Supermarkt, eine Mini-Küche und kleine Einkaufswagen. Auch Psalm hat eine eigene Ecke voller Spielzeug. Langeweile kann da wohl nicht aufkommen.

