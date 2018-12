Allgemein | STAR NEWS

Kim Kardashian: Apps sind out

Kim Kardashian (38) und ihre Schwestern lassen ihre Apps links liegen.

Die Unternehmerin und ihre Schwestern Khloé Kardashian (34) sowie Kylie Jenner (21) haben ihre Fans jahrelang mit eigenen Apps begeistert. Nun haben die drei Mitglieder des Kardashian-/Jenner-Clans aber ein Statement auf ihren drei jeweiligen Webseiten geteilt, in dem sie bekannt geben, dass genannte Apps nicht länger Updates erhalten werden. Trotz der Tatsache, dass Kunden für die Anwendungen bezahlen müssen, sei der Aufwand es nicht länger wert: "Wir hatten ein einmaliges Erlebnis, mit euch allen durch die Apps in den vergangenen Jahren verbunden zu bleiben. Aber wir haben die schwierige Entscheidung getroffen, sie 2019 nicht länger upzudaten. Wir hoffen, dass ihr diese Reise genauso genossen habt wie wir und wir freuen uns auf das, was noch kommen wird."

Kourtney Kardashian (39) wählte eine andere Herangehensweise und forderte ihre Fans stattdessen auf, ihr auf Instagram zu folgen: "Vielen Dank, dass ihr Teil dieser Reise wart. Auch wenn meine App bald eingestellt wird, freue ich mich auf das, was ich 2019 für euch im Angebot habe. Stellt sicher, dass ihr mir auf Instagram folgt, um über die neuesten Entwicklungen informiert zu werden. Ich freue mich darauf, weiterhin mit euch in Kontakt zu sein."

Damit tun es die vier Grazien Kendall Jenner (23) nach, die sich bereits vor längerer Zeit entschieden hatte, ihre App einzustellen. Diese wird seit Anfang dieses Jahres nicht länger mit Updates versehen.

