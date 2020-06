Allgemein | STAR NEWS

Kendall Jenner: War der Protest nur Photoshop?

DE Showbiz - Kendall Jenner (24) ist in der Defensive. Das Model sieht sich mit Vorwürfen konfrontiert, es habe ein Foto manipuliert, auf dem es ein Schild hochhält, auf dem "Black Lives Matter" steht.

"Ja, es ist Photoshop"

Aufmerksamen Beobachtern war das Bild aufgefallen, weil es unecht wirkte – so fehlten zum Beispiel Kendalls Finger. Hatte der 'Keeping Up With the Kardashians'-Star etwa per Photoshop nachgeholfen, um sich als besonders engagiert bei den Protesten um den Tod des Afroamerikaners George Floyd durch rassistische Polizeigewalt darzustellen? Es blieb der Schwester von Kylie Jenner (22) nichts anderes übrig, als auf Social Media Stellung zu beziehen. Das Bild stamme nicht von ihr, erklärte Kendall. "Das wurde mit Photoshop bearbeitet", schrieb sie auf Twitter, doch das Bild stamme nicht von ihr: "ICH HABE DAS NICHT gepostet."

Kendall Jenner gegen Rassismus

Kendalls Fans stellten sich voll hinter sie und suchten flugs das Originalbild, auf dem das Model eine Wasserflasche anstelle eines Protestschilds in die Höhe hält. Auch wenn Kendall nicht auf einer Demo zu finden war, so steht die Reality-Queen doch voll hinter den Protesten. "Ich selbst werde nie am eigenen Leib erfahren, was die afroamerikanische Gemeinschaft jeden Tag erdulden muss, aber ich weiß, dass niemand in ständiger Angst leben sollte. Ich erkenne meine weißen Privilegien an und verspreche, dass ich nie aufhören werde, mich darüber zu informieren, wie ich helfen kann." Anschließend forderte Kendall Jenner ihre Follower auf, es ihr gleichzutun.