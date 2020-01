Allgemein | STAR NEWS

Kendall Jenner steigt ins Make-up-Business ein

DE Showbiz - Kendall Jenner (24) arbeitet mit ihrer Schwester Kylie (22) an einer eigenen Make-up-Linie. Damit reiht sie sich bei ihren Geschwistern ein. Auch Schwester Kim Kardashian (39) hat ihre eigene Kosmetik-Marke.

Kendall und Kylie: Erste Make-Up-Linie

Eigentlich ist Kendall als Model ('Victoria's Secret') sehr erfolgreich, doch nun will sie offenbar ihren Horizont erweitern. In der 'The Ellen DeGeneres Show' verriet die hübsche Brünette am Donnerstag (30. Januar), dass sie mit Kylie an dem neuen Projekt arbeitet. Sie freut sich besonders darauf, weil es das erste gemeinsame Kosmetik-Projekt ist: "Wir freuen uns schon sehr. Wir haben bisher noch keine Linie zusammen entworfen. Ich glaube, da bin ich jetzt das letzte Familienmitglied."

Projekte mit der ganzen Familie

Kylie brachte mit ihren anderen Schwestern Kim, Kourtney und Khloé sowie mit ihrer Mutter Kris bereits Make-up-Kollektionen heraus. Mit Kendall startete sie bisher eher andere Projekte. Für Deichmann designten die beiden Töchter von Kris und Caitlyn Jenner zum Beispiel bereits eine Linie von Schuhen und Handtaschen. Ganz unerfahren ist Kendall im Kosmetik-Geschäft aber nicht. Sie erklärt: "Ich hatte zuvor Kontakte mit einer anderen Kosmetik-Firma, deshalb weiß ich jetzt, wie es geht."