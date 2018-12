Allgemein | STAR NEWS

Kendall Jenner ist das bestbezahlte Model 2018

Kendall Jenner (23) verdient viel – sehr viel!

Victoria’s Secret, Calvin Klein, Adidas, Vogue oder Estée Lauder – das begehrte Model ziert die großen Magazin-Cover, läuft über die bekanntesten Laufstege und ist das Gesicht unzähliger Werbekampagnen. Kendall hat es geschafft und ist ganz oben im Fashion-Olymp angekommen. Deswegen verwundert es kaum, dass die 23-jährige Schönheit nun von 'Forbes' als bestbezahltes Model des Jahres ermittelt wurde – und zwar zum zweiten Mal in Folge. Bereits 2017 durfte sich die Tochter von Kris (63) und Caitlyn Jenner (69) über diese Topplatzierung freuen.

Laut des Magazins habe Kendall 2018 um die 22,5 Millionen Dollar (ca. 20 Millionen Euro) mit ihren Jobs eingenommen. An diese schwindelerregend hohe Summe kommt kein anderes Model ran. Auf Platz zwei der Liste steht Karlie Kloss (26), deren Jahreseinkommen hingegen 'nur' 13 Millionen Dollar (ca. 12 Millionen Euro) beträgt. Es folgen auf Platz drei die Model-Mamis Chrissy Teigen (33) und Rosie Huntington-Whiteley (32), in deren Taschen in diesem Jahr 11,5 Millionen Dollar (ca. 10 Millionen Euro) flossen laut der Schätzungen.

Ob Kendall Jenner auch 2019 die 'Forbes'-Liste der bestbezahlten Models anführen wird? Ein Ende ihrer Erfolgskarriere scheint zumindest nicht in Sicht zu sein.

© Cover Media