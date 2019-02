Allgemein | STAR NEWS

Kelsy Karter: Alles nur ein Fake

Die Sängerin ('Too Many Hearts To Break') machte in dieser Woche Schlagzeilen, weil sie sich ein ungewöhnliches Tattoo an noch ungewöhnlicherer Stelle hatte stechen lassen. Bilder von Kelsy Karters Gesicht, dessen Wange mit dem Konterfei von One-Direction-Frontmann Harry Styles (25) geschmückt war, waren um die Welt gegangen. Die bis dahin weitgehend unbekannte Sängerin hatte den großen Moment sorgfältig vorbereitet, mit diversen Postings auf Social Media darauf hingearbeitet, dass sie ein besonderes Geschenk für den 25. Geburtstag ihres Gesangskollegen plane. Viele hielten sie für verrückt, doch mindestens genauso viele vermuteten bereits, dass es nicht unbedingt mit rechten Dingen zuging. War die ganze Geschichte etwa nur ein Fake?

Geständnis auf YouTube

Die Zweifler hatten den richtigen Riecher, denn Kelsy Karter hat endlich gestanden. Auf YouTube tauchte am Donnerstag [31. Januar] ein Video mit dem Titel "Wie ich die gesamte Welt für 300 Dollar auf den Kopf gestellt habe" auf. Darin erklärt Kelsy, wie die absurde Geschichte entstanden ist. Die Sängerin hatte nach dem Ende ihrer Beziehung und dem Tod ihres geliebten Hundes beschlossen, einfach mal keinen traurigen Song zu schreiben, komponierte stattdessen ein Lied über Harry Styles. Jetzt musste nur noch die Öffentlichkeit davon Wind bekommen, und nach Wochen des Grübelns hatten Kelsy und ihr Team die zündende Idee.

Fake-Tattoo geht um die Welt

Die Rechnung ging auf: Das Bild der jungen Sängerin mit Harry auf der Wange ging um die Welt, jeder kannte plötzlich Kelsy Karters Namen. Die gebürtige Neuseeländerin hatte damit einmal mehr bewiesen, wie unersetzlich Social Media heutzutage ist, wenn es darum geht, auf sich aufmerksam zu machen und Fans direkt zu erreichen. Allerdings kann man auch genauso schnell wieder weg vom Fenster sein. Es wird sich zeigen, ob Kelsy Karter für den Fall ein weiteres Ass im Ärmel hat.

