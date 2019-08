Allgemein | STAR NEWS

Keira Knightley: Ihre Tochter hat sie bis zur Erschöpfung getrieben

DE Showbiz - Keira Knightley (34) wird demnächst in dem Melodram 'Official Secrets' zu sehen sein, einem Film über die Whistleblowerin Katharine Gun, die vor einigen Jahren geheime Informationen über den Irakkrieg preisgegeben hatte. Es war eine anstrengende Darbietung für Keira – aus mehreren Gründen.

Unmöglich, Schlaf zu finden

Nicht nur die Rolle selbst war herausfordernd, sondern auch die Tatsache, dass die Schauspielerin abseits der Kamera nicht viel Schlaf fand und dementsprechend während der Dreharbeiten durchgehend erschöpft war. Schuld ist ihre kleine Tochter, wie Keira schmunzelnd gegenüber 'WENN' verriet: "In den Wochen, in denen ich am meisten arbeiten musste, war meine Tochter fünf bis sechs Mal die Nacht wach, zwischen Mitternacht und sechs Uhr morgens. Ich glaube, das hat meiner Performance eine ganz bestimmte Härte gegeben; und vielleicht sollte ich meiner Tochter dafür danken … oder vielleicht sollte ich ihr die Schuld geben. Das war für mich am Schwierigsten."

Keira Knightley ist keine Journalistin

Gleichzeitig habe Keira Knightley Probleme gehabt, sich in die Rolle einzufühlen, denn Katherine sei im wahren Leben eine harte Nuss gewesen, an die sie nur schwer herangekommen sei: "Katherine ist in einer schwierigen Situation, weil sie immer noch zum Stillschweigen verpflichtet ist, wenn du sie irgendetwas fragst. Ich bin kein Journalist, ich bin Schauspielerin. Ich hatte also nicht das Recht, sie dazu zu drängen, mir mehr zu verraten, als sie wollte."

© Cover Media