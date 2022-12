Allgemein | STAR NEWS

Keine Zeit für die Liebe? Sandro Kirtzel ist wieder solo

DE Deutsche Promis - Für ihn gab es kein Happy End. In der Soap 'Sturm der Liebe' spielt Sandro Kirtzel (32) geraden den Traummann, der seine Liebe findet und heiratet. Davon ist der Darsteller aber im wahren Leben jetzt wieder weit entfernt.

Keine Zeit für die Liebe

Der Bayer war ein knappes Jahr liiert, aber zu mehr hat es leider nicht gereicht. Die Beziehung habe sich "erledigt", berichtete er ‘t-online.de’. Sein Job kam ihm da wohl ins Gehege, denn er ist schwer beschäftigt und konnte seine Liebste, die dazu nicht in Deutschland lebte, nicht genügend sehen. "Dazu kam noch, dass ich nicht so viel Zeit hatte, wie sie es sich vielleicht gewünscht hätte." Eine Traumhochzeit, wie es nun seine Serien-Figur Paul Lindbergh vor sich hat, wird es für den Frauenschwarm nicht geben. Das bedeutet aber nicht, dass er an diesem Weihnachten allein zuhause hockt.

Sandro Kirtzel setzt auf Familie

Wie so viele wird auch Sando Kirtzel sämtliche Verwandte zur Festzeit abgrasen, aber das macht ihm auch große Freude. "Ich mache eine kleine Runde, fange bei meinem Vater an, fahre dann zu meiner Oma, zu meinem Bruder, seiner Frau und meiner Nichte und am letzten Tag treffe ich mich mit Freunden und mache Schrottwichteln." Seine Lieben bedeutet ihm viel, sie geben ihm Bodenhaftung, was in seinem Beruf wahrscheinlich eine große Hilfe ist. Und er tut auch was für sie. "Familie heißt für mich aber auch Fürsorge", erzählte der Darsteller unlängst 'wunderweib.de'. "Ich glaube, das ist bei uns ganz, ganz wichtig. Bis ich meine eigene Familie gründe, kümmere ich mich um die, die ich schon habe und die, die ich mir ausgesucht habe: meine Freunde." Das ist doch schon mal ein guter Ansatz und irgendwann wird dann vielleicht die Frau fürs Leben bei Sandro Kirtzel vorbeischauen.

Bild: picture alliance / SvenSimon | FrankHoermann/SVEN SIMON

