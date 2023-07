Allgemein | STAR NEWS

„Keine Handtaschen mehr“: Oliver Pocher ätzt über Sylvie Meis — und bekommt Ärger mit Amira

DE Deutsche Promis - Oliver Pocher (45) kann einfach nicht anders: Sticheln gehört bei dem Moderator zum Alltag. Sein neueste Zielscheibe: Sylvie Meis (45). Bei der Moderatorin wurde eingebrochen, während sie im Urlaub war.

Macht Oliver Pocher sich lustig?

Dabei erbeuteten die Diebe wohl Handtaschen im Wert von rund 800.000 Euro. Grund genug für den Comedian, den Podcast 'Die Pochers', den er gemeinsam mit seiner seiner Frau Amira (30) betreibt, mit einem Hauch Schadenfreude zu beginnen. "Sylvie Meis hat keine Handtaschen mehr", machte er sich über das Einbruchsopfer lustig. Einen Grund, warum man so viele Handtaschen haben muss, sieht er nicht. Doch letztlich ist ihm Sylvie Meis dafür keine Rechenschaft schuldig, und es ist auch einzig ihre Entscheidung, wofür sie ihr Geld ausgibt. Das betonte auch Amira. Auch andere Menschen hätten Wertsachen für viele 100.000 Euro zuhause, "Uhren, Bargeld oder Aktien."

Amira Pocher verteidigt Sylvie Meis

"Nur weil du keine Handtaschen trägst, entscheidest du, ob man welche haben sollte oder nicht. Jeder hat andere Interessen im Leben", verteidigte Amira ihre Kollegin gegenüber Oliver Pocher. Doch der legte noch nach, sieht eine Mitschuld des Opfers am Einbruch: Sie hätte ihren Taschensammlung eben nicht so offen auf Social Media zeigen sollen. Nun ist der Moderator nicht der Erste, der dieses Feststellung machte, und die Person, die sich im Moment am meisten dafür ohrfeigt, ist sicher Sylvie Meis selbst.

Viele vermuten aber aber auch einen weiteren Grund hinter Ollis Ausbruch: Der soll sich nämlich laut Amira häufiger darüber aufregen, wofür sie ihr Geld ausgebe. Erfahrung mit Einbrüchen haben auch die Pochers: Letztes Jahr stieg jemand bei ihnen ein. Der Dieb hatte allerdings keine Ahnung, dass seine Opfer Amira und Oliver Pocher waren.

Bild: Tobias Hase/picture-alliance/Cover Images