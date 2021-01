Allgemein | STAR NEWS

Keine Extrawurst für Action-Helden: Maskenloser Bruce Willis aus Geschäft geworfen

DE Showbiz - Das Tragen von Gesichtsmasken ist einer der Eckpfeiler des Kampfes gegen Covid-19, und wer keine aufsetzt, zeigt vor allem, dass ihm seine Mitmenschen herzlich egal sind. Das schien Bruce Willis (65) allerdings wenig zu kümmern, als er am Montag (11. Januar) vor einer Apotheke in Los Angeles hielt und ohne Mund- und Nasenschutz Besorgungen machen wollte.

Bruce Willis machte keine Szene

Daraufhin wurde der Schauspieler ('Stirb langsam') von den Betreibern zunächst gebeten, sein Halstuch als Maske zu verwenden und es sich ums Gesicht zu binden. Doch der Action-Held weigerte sich nach Berichten von 'Page Six', der Klatsch-Seite der 'New York Post'. Im Internet kursieren Bilder, die Bruce ohne Maske in der Apotheke zeigen. Als Personal der Rite Aid Pharmacy den Star daraufhin bat, das Geschäft zu verlassen, kam er dieser Bitte wohl ohne große Szene nach.

Kaliforniens Kampf gegen das Virus

Dass Bruce Willis ausgerechnet in Kalifornien so danebengriff, wird vielen unverständlich sein, denn denn der Staat an der Westküste ist zurzeit unter den US-Bundesstaaten, die den größten Zuwachs an Infektionen zu verzeichnen haben, die Pandemie scheint an der Westküste außer Kontrolle. Masken sind Pflicht beim Einkauf.

Besonders pikant: Bruce Willis' älteste Tochter Rumer (32) hatte letzten Monat einen leidenschaftlichen Appell an ihre Mitbürger gerichtet, nachdem sie einer maskenlosen Person begegnet war und sich anschließend in Isolation begeben musste. "Ich will darüber nicht mehr diskutieren", schimpfte sie auf Instagram. "Ich habe Angst und bin wütend." Ihr Papa zeigte sich immerhin einsichtig und hat mittlerweile ein Statement veröffentlicht, in welchem er von einer "groben Fehleinschätzung" der Situation seinerseits spricht. "Leute, seid vorsichtig da draußen und tragt weiterhin eure Masken", mahnte ein geläuterter Bruce Willis.