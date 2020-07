Allgemein | STAR NEWS

Kein Plan B: Michael Schumachers Sohn Mick will in die Formel 1

DE German Stars - Mick Schumacher (21), der seine erste Saison in der Formel 2 fährt, betonte jetzt, dass es für ihn nur ein Ziel gibt: Wie sein Vater Michael Schumacher (51) möchte er ein erfolgreicher Formel-1-Pilot werden. Eine Alternative gibt es für Mick nicht.

Mick Schumacher will in die Fußstapfen seines Vaters treten

"Es gibt keinen Plan B, und es gab nie einen. Denn wenn es einen Plan B gibt, verfolgt man Plan A nicht wirklich", sagte Mick in einem Interview, das in der Augustausgabe des deutschen 'Playboy' zu lesen ist. Dieser unbedingte Wunsch, es seinem Vater, der Rekordweltmeister ist, nachzutun, stand schon früh fest. "Ich habe tatsächlich schon als Kind keinen anderen Wunsch gehabt", erklärte Mick.

Vater Michael fühlte ihm deshalb eines Tages auf den Zahn: "Ich war elf Jahre alt und saß mit meinem Vater in einem Renntruck an der Kartbahn in Kerpen. Er hat mir in die Augen geguckt und mich gefragt: 'Willst du das ernsthaft?' Ich habe nur genickt. Seither ordne ich dem Wunsch, in die Formel 1 zu kommen, alles unter", so Mick heute.

Wann klappt's mit der F1-Qualifikation?

In der Formel-1-Szene hat man den ambitionierten Jungstar natürlich im Blick. FIA-Präsident Jean Todt glaubt, dass Mick als Fahrer Potential hat und nennt ihn "intelligent, reif und bescheiden", schreibt das Magazin 'Essentially Sports'. Wie Alfa-Romeo-Boss Frederic Vasseur wünscht er ihm aber erst einmal eine erfolgreiche Formel-2-Saison. Nach deren Auftakt musste Mick eine Enttäuschung verarbeiten: Nachdem er stark gestartet war, rutschte er von der Bahn und fuhr als Siebter über die Ziellinie. "Ich bin dermaßen sauer über mich selbst, dass ich eine mögliche Podiumsplatzierung verschleudert habe", schrieb Mick kurz danach auf Instagram und postete später: "Schneller erholen. Besser zurückkehren."

Seine Fans glauben an ihn – und den nötigen Ehrgeiz hat Mick Schumacher schon heute.

