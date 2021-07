Allgemein | STAR NEWS

Kein Führerschein, Unfall, Polizisten beleidigt: Moritz Bleibtreu zu hoher Strafe verurteilt

DE Deutsche Promis - Moritz Bleibtreu (49) musste sich vor Gericht verantworten, nachdem ihn am 11. November 2020 Polizisten dabei beobachteten, wie er in der Nähe seines Haus im schleswig-holsteinischen Reinbek im Auto unterwegs war, obwohl er zu diesem Zeitpunkt keine Fahrerlaubnis hatte. Am Abend desselben Tages kam es zu einem folgenreichen Unfall.

Moritz Bleibtreu ohne Führerschein unterwegs

Nachdem der Audi A 7, der auf den Schauspieler ('Lommbock') zugelassen ist, in eine Grundstücksmauer gefahren war, flüchtete der Fahrer zu Fuß. Reinbeker Polizisten suchten den berühmten Fahrzeughalter dann zuhause, wo es zu einem Wortwechsel kam, in dessen Verlauf Bleibtreu die Beamten "ehrverletzend" beleidigte. Binnen eines Tages kam einiges zusammen, sodass der Star sich vor Gericht verantworten musste.

Heftige Strafe für den Schauspieler

Während beim Fahren ohne Führerschein und der Beleidigung der Polizisten die Lage offenbar eindeutig war, konnte laut Staatsanwaltschaft nicht zweifelsfrei bewiesen werden, dass Bleibtreu selbst der Unfallfahrer war, der den Wagen gegen die Mauer setzte. Doch die ersten beiden Delikte – Fahren ohne Fahrerlaubnis und Beleidigung – reichten aus, um dem Schauspieler eine empfindliche Strafe einzubringen: "Der 49-jährige Reinbeker ist durch Strafbefehl (...) zu einer Gesamtgeldstrafe von insgesamt 20.000 Euro verurteilt worden", sagte Oberstaatsanwältin Dr. Ulla Hingst zu 'Bild'. Das entspricht 50 Tagessätzen à 400 Euro, die alternativ in 50 Tage Haft umgewandelt werden könnten, sollte der Star nicht zahlen. Ein teurer Denkzettel für Moritz Bleibtreu.

Bild: Horst Galuschka/dpa