Kehlani: Das Baby ist da!

Sängerin Kehlani (23, ‘Nights Like This’) ist als Mitglied der Popgruppe Poplyfe bekannt geworden, ehe sie sich als Solokünstlerin im Bereich R&B einen Namen machte. Ende des vergangenen Jahres beendete Kehlani ihr Engagement als Opening-Act auf Demi Lovatos (26) Tour, und nur wenig später machte sie ihren Fans gegenüber die frohe Kunde öffentlich: Sie erwartet ein Baby.

Zuhause ist es am Schönsten

Dieses Baby, eine Tochter, die auf den Namen Adeya hört, ist nun zur Welt gekommen. Auf Instagram schreibt Kehlani neben einem Bild von einer Babydecke: "An diesem Wochenende ist unser Engel in jeder Hinsicht gesund und munter in unserem Badezimmer hier zu Hause zur Welt gekommen." Vater der kleinen Prinzessin ist der Gitarrist Javie Young-White.

Dankeschön

Kehlani hatte sich dazu entschieden, nicht in einem Krankenhaus, umgeben von einem dutzend Ärzten und Geburtshelfern zu entbinden, sondern zu Hause. Die Geburt sei zwar schmerzhaft gewesen, bereut hat sie ihre Entscheidung aber nicht, wie sie fort fuhr: "Die Hausgeburt ohne Medikamente war die härteste Erfahrung, aber auch die schönste, die ich je hatte. Ich bin so dankbar, dass mir die Worte fehlen. Ich bin unendlich verliebt. Ich werde von dem Posten ein wenig Abstand nehmen, um mit meiner Familie zu sein und mich zu erholen. Wir wollten uns einfach nur bei allen bedanken, die uns gute Wünsche mit auf den Weg gegeben haben, während wir gewartet und darauf hingearbeitet haben, Adeya auf die Welt bringen zu können."

Gott war auch dabei

Auch Javie, der zum ersten Mal Vater geworden ist, äußerte sich über die Geburt auf Instagram, indem er schrieb: "Adeya ist da. Kehlani hat sie zur Welt gebracht, stehend, direkt in meine Arme. In diesem Moment, das ganze Stechen der Intuition, das immer mal wieder ertönende Brüllen der Klarheit, und die ganzen Lektionen des Lebens, die ich in den Jahren erhalten habe, haben mehr Sinn gemacht, als sie es je hätten tun können. Wir standen Arm in Arm der Schönheit entgegen, Arm in Arm mit Gott." Auch Javie dankte den Fans für die netten Wünsche.

