Kaya Yanar: Eine Investition durch einen Freund kostete ihn viel Geld

DE Deutsche Promis - "Du musst nichts machen. Nur Geld geben und du kriegst dafür ‘ne Sicherheit." Wer würde bei einem solchen Angebot nicht schwach werden? Kaya Yanar (49) konnte auf jeden Fall überzeugt werden, sein Geld in eine Firma zu investieren, die ihm ein Freund empfohlen hatte.

"Warum gehen die nicht zur Bank?"

Eine gute Anlage, dachte sich der Comedian ('Was guckst du?!'), doch die bombensichere Investition ging schief. Mittlerweile kann der Star darüber lachen und spricht daher auch offen in einem Video auf Instagram über seinen Fehlgriff. Ein Kumpel, "der auch was mit Finanzen macht", sei zu ihm gekommen und habe ihm von der Firma erzählt, die eine revolutionäre neue Blasformmaschine herstellen wolle, und gefragt, ob er dieses Unterfangen nicht finanzieren könne. Immerhin stellte Kaya noch die richtigen Fragen: "Warum gehen die nicht einfach zur Bank?" Sein Freund erwiderte, der Kredit sei zu teuer. Schließlich ließ sich der Star breitschlagen, obwohl er in der Vergangenheit wenig Gespür für lukrative Investitionen bewiesen hatte.

Kaya Yanar kann jetzt darüber lachen

"Meine Frau hat mich immer aufgezogen wegen meinen Scheiß-Investments", gestand Kaya Yanar seinen mehr als 200.000 Followern. Es kam wie es kommen musste. "Meine Damen und Herren, diese Scheiß-Firma ist pleite gegangen! Jetzt habe ich dieses Gerät, das steht jetzt in einer beschissenen Werkhalle, so ein Gerät, mit dem ich 10.000 Plastikflaschen am Tag herstellen kann." Und obwohl er selbst mittlerweile darüber lachen kann, gesteht er, dass es eigentlich nicht lustig ist, denn er habe viel Geld verloren. Dafür habe er jetzt eine Blasformmaschine. "Du verbläst eben deine Kohle", fasste Kaya Yanar sein finanzielles Abenteuer zusammen. Der gute Freund ist übrigens mittlerweile kein ganz so guter Freund mehr.

Bild: Thomas Schulze/picture-alliance/Cover Images