Katrin Bauerfeind: Kein Boykott der Fußball-WM in Katar

DE Deutsche Promis - Einige rufen zum Boykott der WM auf, sie wird schauen: Moderatorin Katrin Bauerfeind (40) findet die Vergabe an den Wüstenstaat, der es mit den Menschenrechten nicht gerade genau nimmt, falsch, aber das bedeutet nicht, dass man die Nationalmannschaften nicht unterstützen sollte.

Neue Comedy-Show rund um Fußball

Das muss die Süddeutsche schon allein aus beruflichen Gründen, denn sie präsentiert mit 'Tore, Tränen, Tiki-Taka mit Katrin Bauerfeind' eine neue Comedy-Show auf Sky und da geht es nunmal um Fußball. Für die WM ist sie optimistisch, was die Chancen der deutschen Kicker anbelangt, auch wenn die Testspiele nicht so prickelnd waren: "Vielleicht lassen wir sie erstmal raus, auf den Platz und schauen, was sie draus machen. Und drücken uns die Daumen", erklärte der TV-Star 'Gala'. Fußball sei schon immer ein Teil ihres Lebens gewesen: "Ich kenne seit jeher die Wochenenden auf dem Platz, wo Teile der Familie das ganze Spiel über einen Schiri der D-Jugend anschreien." Allerdings ist sie nicht so weit gegangen, dass sie sich für einen Lieblingsverein entschieden hätte – so blieb ihr auch viel ummer erspart. Da sei sie im Stadion "emotional entspannter".

Katrin Bauerfeind macht einen Podcast mit Sarah Kuttner

Mit ihrer neuen Comedy-Show hat Katrin Bauerfeind gut zu tun, aber sie ist auch sonst ausgelastet. Mit Sarah Kuttner hat sie im August den Podcast 'Bauerfeind + Kuttner' gestartet. Hier plaudern die beiden über Themen wie Erwartungsdruck und wie sie damit umgehen. Auch wie die Außenwelt sie wahrnimmt, ist ein Thema, denn einige haben sie immer als Konkurrentinnen bezeichnet. Das fing schon früh an. "In unseren 20ern gab es in den Medien gefühlt vier braunhaarige Mädchen: Charlotte Roche, Sarah Kuttner, Nora Tschirner und Katrin Bauerfeind. Und es war nicht unüblich, dass man eine Moderationsanfrage bekam, aber der Name von einer von uns vieren noch nicht ausgetauscht war", seufzte die Entertainerin im Gespräch mit 'Zeitjung.de'. Der plumpe Vergleich würde jetzt noch nerven. "Passiert bei Männern ja eher selten, dass man random Klaas Heufer-Umlauf mit Jan Böhmermann vergleicht und damit Zeitungen vollmacht." Die Welt muss doch endlich verstehen: Katrin Bauerfeind ist ein Original!

Bild: Hannibal Hanschke/picture-alliance/Cover Images

