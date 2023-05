Allgemein | STAR NEWS

Katja Krasavice: So entlarvt die Rapperin Kondom-Muffel

DE Deutsche Promis - Sängerin Katja Krasavice (26) sieht sich selbst als einen sehr sexuellen Menschen. Da ist es auch nicht verwunderlich, dass sie sich um das Thema Verhütung kümmert. Bei ihr haben Typen, die sich Ausreden einfallen lassen, um nicht mit Kondom verhüten zu müssen, keine Chance.

Kondom bis zur Wade

So zeigte die Wahlberlinerin auf TikTok unter der Überschrift 'Der ist zu groß, um eins zu tragen', wie sie mit ihren langen Krallen ein Kondom öffnet und dann das Verhütungsmittel über ihren Fuß zieht. Die bekannte Ausrede, dass das gute Stück des Mannes nicht in die Gummihülle passt, zieht einfach nicht: Bis zur Wade schafft Katja es, und der eigentliche Knaller ist, dass weder ihre Fußnägel noch ihre langen falschen Fingernägel das Kondom kaputtmachen. Falls eine Kondomfirma mal eine Werbefigur braucht – hier ist sie!

Katja Krasavice und die Freizügigkeit

Katja Krasavice könnte schon allein deshalb eine gute Werbefigur sein, da Kondome bei ihr mit Sicherheit nicht alt werden. Unlängst schockte sie auf Instagram mit ihrer Aussage: "Ein Mann hat mit mir Luxus-Probleme. Er muss immer ready sein." Dann gab der Star auch eine Zahl an: "Ich meine das jetzt vollkommen ernst. Wenn ich in einer Beziehung bin und mein Freund mich nur 15-mal die Woche knallt, mache ich Schluss!" So ein Spruch fördert natürlich auch das Image. Auf der Erotikplattform OnlyFans verdient die gebürtige Tschechin, die als Baby nach Sachsen kam, nach eigenen Angaben monatlich sechsstellige Beträge mit ihren Fotos.

Ihr Image macht ihr dann beruflich schon manchmal zu schaffen. "Bei mir ist schon so, dass es – trotz Erfolg – auch heute noch anstrengend ist. Mein Thema ist die Freizügigkeit, am Anfang hieß es: So wirst du es eh nie schaffen. Jetzt habe ich es geschafft und jetzt heißt es: Du hast es wegen deiner Freizügigkeit geschafft", klagte Katja Krasavice vor Kurzem gegenüber 'Glamour'.

Bild: picture alliance/dpa | Carsten Koall