Katja Krasavice: Autobiografie erklärt ihren Aufstieg

DE German Stars - Katja Krasavice (23) hat sich als selbstbewusste, freizügige Internet- und Fernsehpersönlichkeit einen Namen gemacht. In nur wenigen Jahren ist sie so beliebt geworden, dass sie nun ihre Autobiografie unter dem Titel 'Die Bitch Bibel' herausgebracht hat. Die wurde flugs zum 'Spiegel'- und 'Bild'-Bestseller.

Schwere erste Jahren

Kein Wunder, schließlich hat Katja zahlreiche Fans, die natürlich möglichst viel über die Unternehmerin wissen wollen. Die wurde zum Internetphänomen, als sie auf YouTube freizügige Videos postete, in denen sie über ihr Sexleben und das anderer Leute plauderte. Dabei begann alles ganz anders, denn sie wurde im Böhmischen Becken in Tschechien unter dem Namen Katrin Vogel geboren. Doch idyllisch waren ihre ersten Jahre für sie und ihre alleinerziehende Mutter nicht. In ihrem Geburtsort wurden Drogen wie Süßigkeiten herumgereicht, und Katrins Mama entschied sich, mit ihrer Tochter nach Sachsen zu ziehen.

Katja Krasavice erlebte einen schnellen Aufstieg

Dort verlebte Katrin einige der schönsten Jahre ihres Lebens, vergnügte sich auf dem Bauernhof ihres Vaters, bis dieser wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt wurde und zwei von Katrins Brüdern auf tragische Weise ums Leben kamen. In Leipzig erhofften sich Katrin und ihre Mutter ein neues Leben, doch für das junge Mädchen war es hart. Sie wurde aufgrund ihrer ausgestopften BHs und bauchfreien Tops gehänselt. Dann wurde Fernsehproduzent Bernd Schumacher auf sie aufmerksam. Der riet ihr, erste Schritte auf YouTube zu wagen, bevor sie sich an das Fernsehen herantraue. Gesagt, getan. So wurde aus Katrin Vogel Katja Krasavice, eine selbstbewusste Frau mit üppiger Oberweite, die längst auch das Fernsehen erobert hat.

