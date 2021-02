Allgemein | STAR NEWS

Katherine Heigl: Wo sich die Schauspielerin vor ihren Kids versteckt

DE Showbiz - Wenn Katherine Heigl (42) und ihr Mann Josh Kelley (41) ihre Ruhe wollen, verschwinden sie im Garten. Dort trinken die Schauspielerin ('Grey's Anatomy') und der Musiker ('Busy Making Memories') Cocktails und lassen bei Musik die Seele baumeln.

"Die Liebe wächst mit der Entfernung"

"Ich weiß, es klingt schrecklich, aber wir brauchen alle unseren Freiraum", erklärte die dreifache Mutter ihre Strategie in 'The Talk'. Ihr Mann habe die kleine Hütte am Ende des Gartens selbst gebaut. "Josh kam damit an, damit wir mal von den Kindern wegkommen." Das hat nur Vorteile, glaubt Katherine: "Die Liebe wächst mit der Entfernung — oder sowas in der Art." Das Paar, welches seit 2007 verheiratet ist, hat zwei Adoptivtöchter, die zwölfjährige Nancy Leigh, kurz Naleigh genannt, und die achtjährige Adalaide. Ihr Sohn Joshua ist vier Jahre alt.

Katherine Heigl pflegt ihre Beziehung

Date Nights im Gartenversteck werden bei Katherine Heigl und Josh Kelley sorgfältig geplant, denn beide geben sich Mühe, die eigene Beziehung trotz härterer Anforderungen im Lockdown nicht zu vernachlässigen. "Wir gehen 30 Meter die Auffahrt hinunter und lassen die Kids um großen Haus. Dann hören wir Platten und machen Cocktails." Einen Namen hat der Zufluchtsort auch: "Wir nennen es Porcupine Shack (Stachelschwein-Hütte), denn als wir eines Abends Neil Diamond hörten, war ein Song namens 'Porcupine Pie' dabei, darin geht es um den zusammenhanglosen Unsinn, den jemand quatscht, wenn er betrunken ist. Das schien uns passen."

Viele Eltern werden wahrscheinlich neidisch: Wer hätte nicht gern ein Versteck wie Josh Kelley und Katherine Heigl?