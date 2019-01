Allgemein | STAR NEWS

Kate Mara im Babyglück

Kate Mara (35) wird Mama.

Das verriet der Star der Netflix-Serie 'House of Cards' während der Verleihung der Golden Globes am Sonntag [6. Januar] ihrer Kollegin Emily Blunt (35, 'Mary Poppins' Rückkehr'). Dabei soll Kate Mara in Sorge gewesen sein, dass sie bislang noch nicht die Gelegenheit gehabt hatte, eine offizielle Meldung herauszugeben, ihre Schwangerschaft aber bereits sichtbar ist. Das berichtet die Promiklatsch-Sparte der New York Times, 'Page Six'. Jetzt ist die Katze also aus dem Sack. Die ältere Schwester von Schauspielerin Rooney Mara ('Verblendung') ist bereits im fünften Monat. Vater ist ihr Kollege Jamie Bell (32, 'Billy Elliot - I will dance'), den die Amerikanerin vor 18 Monaten geheiratet hatte. Die beiden hatten sich am Set zu 'Fantastic Four' kennen- und lieben gelernt. Der Film mag ein Flop gewesen sein, doch für das Paar begann damit ihre gemeinsame Reise. Jamie Bell wird übrigens schon zum zweiten Mal Vater, denn er hat bereits den fünf Jahre alten Jack, der aus seiner ersten Ehe mit Evan Rachel Wood (31, 'Westworld') stammt. Ob es jetzt ein weiterer Junge oder ein Mädchen wird, eine topfitte Mutter hat der Nachwuchs auf jeden Fall. Tierschützerin Kate Mara ist nämlich Gesundheitsfreak, ernährt sich vegan und hat auch ihren Ehemann überredet, zumindest ein Mal in der Woche auf Fleisch zu verzichten. Dem perfekten Familienglück steht also nichts im Weg.

