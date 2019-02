Allgemein | STAR NEWS

Kate Beckinsale: Nach Zusammenbruch ins Krankenhaus

Schauspielerin Kate Beckinsale (45) hadert mit dem Monat Januar. Im Januar des vergangenen Jahres musste sie nach einem Zusammenbruch am Set ins Krankenhaus eingeliefert werden, im Januar dieses Jahres war eine Zyste an ihrer Gebärmutter geplatzt.

Heißes Afrika

Im Januar 2018 drehte sie für die neue Amazon-Prime-Show ‘The Widow’, in der sie eine Frau spielt, die ihren verschollenen Mann im Kongo sucht. Gedreht wurde unter anderem in Kapstadt. Die Hitze in Afrika tat ihr allerdings gar nicht gut, und so kam es, dass sie plötzlich kollabierte. Im Gespräch mit der ‘Daily Mail’ sprach sie jetzt erstmals öffentlich über den damaligen Vorfall: "Es war unglaublich heiß. Es war so heiß, dass ich eines Tages ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, weil ich zusammengebrochen war. Ich bin einfach umgefallen, in die Arme dieses sehr netten und sehr attraktiven Schauspielers, was wirklich ein Glück für mich war. Freunde fürs Leben!" Nach ihrem kurzen Krankenhausaufenthalt ging Kate zum Glück wieder zurück ans Set.

So fühlen sich Schmerzen an

Kate erinnert sich zudem auch noch sehr gut an die Schmerzen, die sie Anfang Januar diesen Jahres ertragen musste. Es war sogar so schlimm, dass sie mit dem Weinen gar nicht aufhören konnte, als ihr Morphium gegen die höllischen Schmerzen gespritzt wurde: "Wie sich herausstellt, tut eine geplatzte Zyste an der Gebärmutter wirklich weh, und Morphium bringt dich zum Weinen. Ich bin all jenen dankbar, die auf mich aufgepasst haben", schrieb Kate Beckinsale damals auf Instagram.

