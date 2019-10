Allgemein | STAR NEWS

Kate Beckinsale: Mit epileptischer Katze auf der Flucht vor den Flammen

DE Showbiz - Kate Beckinsale (46) musste sich Montag (28. Oktober) vor den Waldbränden in Sicherheit bringen, die in der Nähe des J. Paul Getty Museums in Brentwood, einem Nobelstadtteil von Los Angeles, tobten. Jetzt dankte die Schauspielerin ('Underworld: The Awakening') ihren Nachbarn, die ihr und ihren Haustieren halfen.

Kate Beckinsale dankt Nachbarn via Instagram

Sobald sie an einem sicheren Ort war, postete Kate dankende Worte: "Wir sind in Sicherheit. Vielen Dank an alle, die sich gekümmert haben", schrieb sie. "Liebe und Hoffnung für alle, die ihre Häuser morgens um 3 Uhr verlassen mussten, Liebe und Bewunderung für das Los Angeles Fire Department und vor allem für David und Dorothy, die mitten in der Nacht nicht daran hätten denken müssen, dass ich nicht fahren kann, aber es taten. Und an alle, die mir eine Unterkunft angeboten haben, obwohl ich vier Tiere dabei habe einschließlich einer epileptischen Katze. Ihr seid Engel. So dankbar x."

Auch andere Stars sind von den Feuern betroffen

Basketball-Star LeBron James musste ebenfalls vor den Flammen fliehen und auch Hollywood-Superstar Arnold Schwarzenegger musste sein Haus verlassen. Deshalb wurde die Premiere seines neuen Films 'Terminator: Dark Fate' kurzfristig abgesagt.

