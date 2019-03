Allgemein | STAR NEWS

Kate Beckinsale: Ihr Ex ‘warnt’ ihren neuen Freund

Seit dem Wochenende ist es wohl offiziell: Schauspielerin Kate Beckinsale (45, ‘Underworld’) ist mit dem Comedian Pete Davidson (25, ‘Saturday Night Live’) zusammen. Trotz des Altersunterschieds von 20 Jahren zeigten sich die beiden schwer verliebt bei einem Eishockeyspiel. Jetzt meldete sich jedoch ein Ex der Schauspielerin zu Wort.

"Es war kompliziert"

Kate Beckinsale scheint ein Faible für junge amerikanische Comedians zu haben. 2017 war sie fast ein Jahr lang mit Matt Rife (23) zusammen. Der meldete sich auch umgehend zu Wort und wünschte dem neuen Paar alles Gute, hatte allerdings auch eine Warnung für Pete Davidson parat — schließlich kennt Matt Kate Beckinsale schon etwas länger. In einem Gespräch mit 'TMZ' deutete er an: "Wir sind ein Jahr lang miteinander ausgegangen und es war ziemlich kompliziert — ein einziges Auf und Ab. Sie ist weitergezogen und ich bin glücklich."

"Bring dich in Sicherheit!"

Ob er irgendwelche Tipps für seinen Kollegen und Nachfolger hat? "Bring dich in Sicherheit! Genieße es so lange es eben geht…sei einfach nur vorsichtig." Das klingt schon recht ominös, und so fügt Matt Rife dann doch hinzu: "Ich hoffe, beide sind glücklich. Ich hoffe, sie können etwas aufbauen, was sich in eine langfristige Beziehung entwickelt." Daran, Kate Beckinsale zurück zu gewinnen, sei er definitiv nicht interessiert. "Keine Chance!" lacht er. Kate Beckinsale und Pete Davidson werden ihr Glück wahrscheinlich auch ohne seine guten Tipps finden, ob miteinander oder getrennt.

© Cover Media