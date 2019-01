Allgemein | STAR NEWS

Karl Lagerfeld: Wo ist der Modezar?

Karl Lagerfeld (85) ist zum ersten Mal nicht auf einer Chanel-Show aufgetreten.

Der Modezar ist das Gesicht von Chanel schlechthin. Als solches war er stets auf den Chanel-Shows im Rahmen der Pariser Fashion Week zu sehen, um sich für seine neuen Entwürfe feiern zu lassen. Nun ist jedoch etwas Überraschendes passiert: Karl Lagerfeld ist zwei Chanel-Shows in Paris ferngeblieben. Am Dienstagmorgen wurden im Pariser Grand Palais die beiden Haute-Couture-Shows gezeigt. Statt Karl trat am Ende aber Kreationsleiterin Virginie Viard vor die Zuschauer, um den Applaus einzufangen. Chanel beeilte sich, ein Statement zu veröffentlichen, dass Karls Abwesenheit erklärte. Er habe sich müde gefühlt, so das Modehaus, werde aber zur zweiten Show erscheinen. Doch auch das war nicht der Fall und der Designer ließ sich den ganzen Tag über nicht blicken. ‘Bunte’-Chefredakteurin Patricia Riekel gab sich gegenüber der ‘Frankfurter Allgemeinen Zeitung’ besorgt und drückte damit das Gefühl der Zuschauer aus: "Das ist schade. Denn alle, die zu den Schauen kommen, machen das vor allem, um Karl Lagerfeld zu ehren. Jeder, der rausgeht, wird sich jetzt fragen: Was ist passiert? Warum zeigt er sich nicht? Es war eine fantastische Kollektion, auf der das i-Tüpfelchen fehlte. Aber er hat in seinem Leben schon so viele Ehrungen und Applaus bekommen, da ist das für ihn nicht mehr so wichtig."

Erst am vergangenen Sonntag hatte Karl Lagerfeld noch den Anproben zur Show beigewohnt. Modekritikerin Suzy Menkes hatte ein kurzes Video der Proben auf Instagram hochgeladen. Karl Lagerfeld beäugt dort kritisch die Models in den neuen Entwürfen des Hauses Chanel. Bleibt also zu hoffen, dass der Designer bald wieder auf den Beinen ist.

