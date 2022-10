Allgemein | STAR NEWS

Karl Lagerfeld: Jared Leto glaubt, den Segen des verstorbenen Modezaren zu haben

DE Showbiz - Demnächst mit weißer Perücke unterwegs: Schauspieler Jared Leto (50) wird in einem Film Karl Lagerfeld (†85) verkörpern und weiß, dass er den Segen des Modeschöpfers hat.

"Nur du"

Der Amerikaner erklärte im Interview mit 'WWD', dass sich das Projekt wie ein "Moment, in dem sich der Kreis schließt" anfühle, weil er dem Deutschen einmal gesagt habe, dass er ihn in einem Film spielen müsse und der Designer zugestimmt und gesagt habe: "Nur du". "Karl wäre stolz auf das, was wir hier tun", bemerkte der Oscar-Preisträger. "Ich bin dankbar, dass ich dies mit einer herausragenden Gruppe von Menschen tun kann, die Karl viele Jahre seines Lebens unglaublich nahe standen." Das Modehaus Karl Lagerfeld habe die Erlaubnis erteilt. Es hatte in früheren Jahren Anfragen für einen möglichen Film eine Absage erteilt, aber nun Vertrauen zu dem Star gefasst. Der Amerikaner, der den Film auch produziert, kann sich jetzt auf die Informationen eines Insider-Kreises verlassen: Pier Paolo Righi, Geschäftsführer des Hauses Karl Lagerfeld, Caroline Lebar, Kommunikationschefin des Hauses, und der langjährige persönliche Assistent und Leibwächter Sébastien Jondeau werden ihm zur Seite stehen.

Jared Leto will hinter Karl Lagerfelds Maske blicken

Jared Leto hat sich viel vorgenommen, um den legendären Modestar in seinen Facetten darzustellen. "Meine Rolle ist es, ihn auf der Leinwand so ehrlich wie möglich darzustellen. Bei Prominenten sehen die meisten Leute nicht unter die Oberfläche. Sie sehen nur eine oder zwei Facetten einer Person, wie sie in der Öffentlichkeit dargestellt wird." Aber auch Legenden haben Gefühle: "Karl war ein menschliches Wesen. Wir alle haben Schönheit in uns und wir alle haben Fehler. Wir haben Masken und dann gibt es Momente, in denen wir die Maske enthüllen. Ich bin immer daran interessiert zu sehen, was hinter der Maske steckt." Wann die Dreharbeiten genau beginnen, ist noch nicht bekannt, aber Jared Leto wird man wohl frühestens Ende nächsten Jahres als Karl Lagerfeld im Kino sehen können.

Bild: Faye's Vision/Cover Images/INSTARimages.com