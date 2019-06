Allgemein | STAR NEWS

Karl Lagerfeld: Große Ehre der Modebranche

Karl Lagerfeld (†85) war im Februar dieses Jahres gestorben. Die Modewelt ist noch immer in großer Trauer um den großen Designer, und so wurde in Paris vom Modehaus Chanel eine ‘Karl For Ever’-Gedächtniszeremonie veranstaltet, in deren Rahmen sich die Größen des Business von Karl verabschieden konnten.

Illustre Gästeliste

Am Donnerstag [20. Juni] fand die Gedenkzeremonie im Pariser Grand Palais statt. Zu den Topmodels Cara Delevingne (26) und Gigi Hadid (24) gesellten sich unter anderem Stella McCartney, Carla Bruni-Sarkozy, Francois-Henri Pinault, Claudia Schiffer, Anna Wintour und Valentino Garavani, um Karl Lagerfeld zu würdigen, der im Februar an Bauchspeicheldrüsenkrebs verstorben war. Cara zeigte sich nicht nur in einem betörenden pinken Federkleid, sondern sprach auf der Veranstaltung auch über den großen Modezar, der sie oft eingekleidet hatte.

Musik und Lesungen

Eines der Highlights der Zeremonie war der Auftritt von Schauspielerin Helen Mirren, die auf die Bühne trat, um Auszüge aus Karls Autobiografie ‘A World According to Karl’ zu lesen. Dabei wurde sie von dem bekannten Geiger Charlie Siem begleitet. Helens Kollegin Tilda Swinton, eine Bewunderin und Freundin von Karl Lagerfeld, würdigte den Designer, indem sie einen Auszug aus dem Gedicht ‘Tarantella’ von Edith Sitwell las, das bereits von dem britischen Komponisten William Walton in einer Komposition verarbeitet worden war. Die First Lady Frankreichs, Brigitte Macron, war ebenfalls zu Gast.

