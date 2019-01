Allgemein | STAR NEWS

Karl Lagerfeld designt Männer-Look für Fendi

Karl Lagerfeld (85) entwirft erstmals einen Männer-Look für Fendi.

Obwohl der Modeschöpfer seit Jahren für das französische Edellabel Chanel als Creative Director tätig ist, betreut er bereits seit 1965 die Damen- und Pelzkollektion des italienischen Modehauses – und durfte nun zum ersten Mal einen Look für die Herren von Fendi gestalten. Am 14. Januar 2019 wird dieser innerhalb der Herbst-/Winterkollektion 19/20 auf der Mailänder Fashionweek präsentiert. Karls Kollegin und Kreativdirektorin des Hauses, Silvia Venturini Fendi, schrieb Lagerfeld einige Zeilen, wie er im Gespräch mit 'WWD' nun offenbarte:

"Ich habe Silvia einen Brief geschickt und alles passierte sehr natürlich. Wir haben so viele Jahre zusammengearbeitet, dass das Gespräch mit ihr so verlief, als würde ich mit mir selbst reden. Ich kenne sie seit ihrem fünften Lebensjahr und jetzt ist sie eine Frau, Mutter und Großmutter."

Die neue Männerkollektion von Fendi ist vor allem eins: Modern, mit unerwarteten Mustern aus aller Welt. "Es wird eine einmalige Kollektion, da wir uns niemals wiederholen", erklärt der 85-Jährige weiter.

Lagerfelds Skizze zeigt einen Mann, der einen eng geschnittenen Blazer mit Taschen und Revers trägt. Der endgültige Look wurde mit der dazu passenden Hose, einem weißen Hemd, einer gestreiften Krawatte und schwarzen Leder-Brogues kombiniert.

Trotz seines einzigartigen Designs für Fendis Männerkollektion wird Karl Lagerfeld an der Mailänder Show nicht teilnehmen können. Grund sollen offenbar Verpflichtungen sein, die er nicht verschieben kann.

© Cover Media