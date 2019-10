Allgemein | STAR NEWS

Kanye West: Seine Mitarbeiter sollten fasten und auf Sex verzichten

DE Showbiz - Rapstar Kanye West (42) bekennt sich seit vielen Jahren zu seinem Glauben an Jesus, zu dem er am liebsten auch die ihm nahestehenden Menschen bekehren möchte. Während eines Interviews mit Radiomoderator Zane Lowe in seiner 'Beats 1'-Radiosendung erklärte der 'wiedergeborene Christ', dass er seinen Mitarbeitern bestimmte Verhaltensweisen nahelegte, die seiner Meinung nach die Arbeit an dem neuen Album verbessern sollten.

Beten und Fasten

"Während des Albums verlangte ich von den Leuten, dass sie fasten", berichtet er Lowe. "Ich bat sie darum, keinen vorehelichen Geschlechtsverkehr zu haben, während sie an dem Album arbeiteten. Es gab Zeiten, in denen ich zu den Leuten ging, die an anderen Projekten arbeiteten und fragte, ob sie sich einfach nur auf das hier konzentrieren könnten. Ich dachte, wenn wir uns alle konzentrieren und fasten könnten… ich meine, es ist bekannt, dass Leute, die zusammen beten… Familien, die zusammen beten, zusammenbleiben. Wenn Menschen zusammen beten und fasten, werden sie mächtiger."

Kanye West und die Politik

Gleichzeitig nutzte der Rapstar das Interview, um sein Versprechen zu erneuern, für die Präsidentenwahlen zu kandidieren - und diese auch zu gewinnen. "Es wird eine Zeit geben, in der ich der Präsident der USA sein werde." Vor zwei Jahren sprach Kanye West erstmalig von seinem Traum der Präsidentschaft und kündigte damals an, dass er in den 2020er Jahren kandidieren wolle.

