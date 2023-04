Allgemein | STAR NEWS

Kampf gegen Krebs; Muriel Baumeister erlebte „schwierigste Zeiten“

DE Deutsche Promis - Muriel Baumeister (51) offenbarte, dass sie an Brustkrebs erkrankt ist und wie sie versucht, der Krankheit die Stirn zu bieten. Das sei nicht immer einfach.

“Gewöhnen Sie sich an Brustkrebs”

Vor einem Jahr habe sie einen relativ großen Knoten in ihrer Brust gefühlt, erzählte die dreifache Mutter im Gespräch mit 'Bunte'. "Ich habe mich angezogen, meine Tochter zur Schule gebracht, tief ein- und ausgeatmet um mich zu beruhigen und bin am gleichen Tag zu meinem Frauenarzt gefahren", beschrieb der Star den schlimmen Tag. Ein Besuch bei der Onkologin brachte dann die Gewissheit: "Gewöhnen Sie sich daran, dass Sie Brustkrebs haben." Und die Aussichten waren wohl auch nicht gut, denn sie bemerkte: "Vor einem Jahr, im Juli, war man sich noch gar nicht sicher, dass ich hier heute so sitzen werde."

Muriel Baumeister hatte schwer mit der Chemotherapie zu kämpfen

Es begann die "schwierigste Zeit", besonders die vergangenen Monate waren hart für den Fernsehstar, denn die Chemotherapie mit seinen Nebenwirkungen waren so schlimm, dass die gebürtige Salzburgerin immer an Abbruch der Therapie dachte. Aber sie hat es durchgezogen, denn ihr Sohn Linus (29) hat sie sehr unterstützt. Nun kann sie sagen: "Ich bin absolut zuversichtlich und kann sagen, dass ich alles getan habe, was ich tun konnte, um diesem Krebs die Stirn zu bieten."

Muriel Baumeister hatte schon einige Tiefen in ihrem Leben erlebt. Sie ist mittlerweile trockene Alkoholikerin und hat auch ein Mutmach-Buch mit dem Titel 'Hinfallen ist keine Schande, nur Liegenbleiben' geschrieben. Als sie im vergangenen Oktober daraus vorlas, wurde sie vom 'Harzkurier' gefragt, was ihr Kraft gegeben habe, gegen den Alkoholismus anzukämpfen. Ihre Antwort lautete: "Mein Urvertrauen auf das Leben und nicht von Gott/Göttin/Schöpfung verlassen zu sein." Wünschen wir Muriel Baumeister, dass sie dieses Urvertrauen nicht verlässt.

Bild: Jörg Carstensen/picture-alliance/Cover Images