Allgemein | STAR NEWS

‘Kampf der Realitystars’: Willi Herren landete in Phuket im Gefängnis

DE German Stars - Am 22. Juli startet bei RTL2 die neue Trash-TV-Show 'Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand', einer der Teilnehmer ist Mallorca-Star Willi Herren (45). Die Dreharbeiten für die Show fanden in Thailand statt, doch für den Sänger war der Auftakt der Reise von einem unschönen Zwischenfall begleitet: Willie wurde am Flughafen im thailändischen Phuket festgenommen.

Die thailändischen Beamten waren nicht zimperlich

„Ich hatte meinen Pass verloren und als gestohlen gemeldet. Kurz danach habe ich ihn aber wiedergefunden. Am Flughafen in Thailand führte das aber zu Problemen", erinnert sich Willie im 'BILD'-Interview. Der Vorfall ereignete sich bereits im Februar.

Die Flughafenpolizei habe den TV-Star erst auf Thailändisch und dann auf Englisch befragt. "Ich habe natürlich nichts verstanden", so Willie. Die Behörden hätten gedacht, dass der Sänger illegal einreisen will. Weil er das Missverständnis nicht aus dem Weg räumen konnte, wurde er im Flughafen-Gefängnis in eine Zelle gesperrt - ein unangenehmes und auch schmerzhaftes Erlebnis für den Sänger. "Ein Wärter hat mich mit Bambusstöcken geschlagen. Ich saß mit zwei Indern in der Zelle, ich hatte keine Ahnung, wer die waren und was sie verbrochen hatten."

Willi Herren kam erst im zweiten Anlauf nach Thailand

Glücklicherweise verbrachte er nur wenige Stunden in der Zelle, nach Thailand einreisen durfte er aber nicht, sondern musste zurück in die Heimat fliegen. Dort konnte er dann das Pass-Problem klären, wieder nach Phuket fliegen und endlich mit einiger Verzögerung mit den Dreharbeiten starten.