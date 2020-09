Allgemein | STAR NEWS

Kaiserlicher Geburtstag: Franz Beckenbauer wird 75

DE German Stars - An ihm kam keiner vorbei: Franz Beckenbauer war ein Libero der Weltklasse. Seine Leistungen beim FC Bayern München und in der deutschen Fußballnationalmannschaft sind bis heute unvergessen. Am Freitag (11. September) wird der 'Kaiser' 75 Jahre alt.

"Ein so schönes Leben"

Doch er schrieb nicht nur mit den Bayern Fußballgeschichte (drei Europapokal-Gewinne in Folge in den Siebzigern) sondern auch als Medienstar mit Werbeverträgen abseits der Stadien. Doch in den letzten Jahren wurde es ruhig um den Fußballstar, der mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat — er wurde unter anderem zwei Mal am Herzen operiert. Dennoch will er nicht klagen, wie er in einem ausführlichen Interview mit 'Bild' klarstellt: "Ich hatte ein so schönes Leben, dass ich für immer dankbar sein werde. Jetzt ist es nicht mehr ganz so aufregend und hektisch wie früher. Ich wünsche mir inzwischen mehr Ruhe … Nur mit der Gesundheit hätte es besser laufen können. Mein Körper hat richtig angefangen zu streiken."

Entsprechend gesund lebt er heute: "Ich bewege mich viel, ich darf mich aber nicht mehr belasten. Ich habe im Haus ein kleines Schwimmbad und eine Sauna. Das tut mir gut. Ich laufe im Wasser gegen den Widerstand an. Das mache ich sehr gerne. Und hin und wieder spiele ich sogar schon wieder ein bisschen Golf. Manchmal treffe ich auch den Ball."

Franz Beckenbauer wird nachdenklich

Runde Geburtstag hätten ihm in der Vergangenheit nicht allzu viel bedeutet, doch das sei jetzt anders: "Der 50. war mir wurscht. Der 70. war mir auch wurscht. Jetzt, beim 75., ist es das erste Mal, dass ich anfange nachzudenken. 75 ist ein Alter, da kannst du das Ende erahnen." Das klingt fast, als habe er schon abgeschlossen mit dem Leben, doch dem ist nicht so: "Warum soll ich mich über etwas aufregen, was ich eh nicht ändern kann? Ich weiß, dass es passieren wird. Man denkt im Alter nur häufiger daran als früher, als man noch jung war."

Eine große Sause wird es derweil nicht geben. "Ich wollte ein paar Freunde hier auf die Terrasse einladen. Aber das haben wir abgesagt. In Corona-Zeiten ist das wahrscheinlich keine so gute Idee. Ich habe gehört, dass der FC Bayern etwas macht. Was mich da erwartet, weiß ich aber nicht. Schau'n mer mal …" Der FC Bayern wird Franz Beckenbauers 75. bestimmt ganz dick im Kalender angestrichen haben.

