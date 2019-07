Allgemein | STAR NEWS

Justin Bieber: Bald gibt’s was auf die Ohren

DE Showbiz - Alle Fans von Justin Bieber (25) sollten nun die Ohren spitzen: Der Sänger ('Sorry') hat neue Musik angekündigt. Zuletzt war es ruhig um den Popstar geworden, da er sich eine Pause vom Rampenlicht gegönnt hatte, um sich auf seine mentale Gesundheit zu konzentrieren. Bereits im Mai meldete sich Justin dann jedoch mit dem Song 'I Don’t Care' zurück, der in Kollaboration mit Ed Sheeran (28) entstanden war. Nun scheint es ganz so, als gebe der Mädchenschwarm auch bald sein Solo-Comeback.

Die chinesischen Fans wussten’s zuerst

Auf der chinesischen Social Media-Seite Weibo informierte der Kanadier seine Fans darüber, dass er bereits fleißig an neuem Musikmaterial tüftle. "An meine ganzen Fans in China: Ich wollte einfach nur sagen, wie sehr ich mich darüber freue, auf Weibo zu sein. Ich freue mich darauf, mehr zu teilen. Gute Musik wird kommen", kündigte er an. Zuletzt hatte der Künstler 2015 die Platte 'Purpose' veröffentlicht – höchste Zeit also, endlich einen Nachfolger zu liefern.

Justin genießt das süße Ehe-Leben

Eine der wenigen, die sich wohl darüber freut, dass es der Star beruflich langsamer angehen ließ, ist seine Frau Hailey Baldwin (22). In den letzten Monaten genossen die Turteltauben ihre traute Zweisamkeit und ließen die Fans auch immer wieder gerne an ihrem Liebesglück teilhaben. So schwärmte Justin kürzlich, dass das schöne Model seine "Seele erfrische". Es sieht ganz danach aus, als habe der Chartstürmer in Hailey genau die richtige Muse gefunden.

