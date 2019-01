Allgemein | STAR NEWS

Jussie Smollett: Unterstützung nach rassistischem Angriff

Jussie Smollett (35) hat einen Alptraum hinter sich.

Der Schauspieler ('Alien: Covenant') wurde am Dienstag [29. Januar] Opfer eines Angriffs in Chicago, der allem Anschein nach aus rassistischen und homophoben Motiven heraus geschah. Zwei Männer hatten Jussie Smollett aus seiner Rolle in der TV-Serie 'Empire' erkannt, wo er einen schwulen Musiker spielt. Der Star war kurz vor die Tür gegangen, um etwas zu essen zu kaufen, als die beiden Angreifer ihn zunächst mit rassistischen und homophoben Sprüchen bepöbelten, bevor sie auf ihn einschlugen. Dabei wurde das Opfer mit einer bislang nicht identifizierten Flüssigkeit übergossen und mit einer Schlinge gewürgt — schreckliche Momente der Angst für den Schauspieler. Jussie Smollett musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, die Polizei sucht jetzt fieberhaft nach den Tätern. 'The Blast' berichtet, dass die Cops bereits einen Appell herausgegeben haben, ihnen Material von Überwachungskameras auszuhändigen. In Hollywood hat der feige Angriff derweil eine Welle der Solidarität losgetreten. "Ich schicke Jussie und der Familie Smollett Liebe", schrieb John Legend (40) auf Twitter. "Wir stehen hinter dir und hoffen, dass du Frieden findest und dir Gerechtigkeit widerfährt." 'Star Trek'-Ikone George Takei (81) zeigte sich ebenfalls schockiert: "Das ist schrecklich, in was für einem Land leben wir?" Die Macher der Serie 'Empire' gaben ein Statement heraus, in dem sie den Angriff aufs Schärfste verurteilten. Es bleibt zu hoffen, dass Jussie Smolletts Angreifer schnellstmöglich gefunden werden.

© Cover Media

Weitere Artikel