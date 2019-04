Allgemein | STAR NEWS

Jussie Smollett: Nächste Runde im Überfall-Drama

Welch ein Wirrwarr um Jussie Smollet (36)! Seit der Schauspieler ('Empire') Ende Februar bei der Chicagoer Polizei vorstellig wurde, um ein Verbrechen zu melden, gibt es jede Woche eine neue Wende im Fall des scheinbar fingierten Überfalls.

Klage, Klage, Gegenklage

Letzter Stand der Posse, die aus einem Film stammen könnte: Die beiden vorübergehend des Angriffs verdächtigten Täter verklagen jetzt den Anwalt von Jussie Smollett. Doch der Reihe nach. Ende Februar meldete der Schauspieler, er sei vor seiner Wohnung in Chicago von zwei Männern angegriffen worden, die rassistisch-homophobe Parolen geschrien hätten. Nach kurzer Zeit nahmen die Cops zwei Verdächtige fest, die Brüder Ola und Abel Osundairo. Doch schnell wurden Zweifel an der Geschichte laut, die beiden kamen wieder auf freien Fuß. Die untersuchenden Behörden waren sich sicher: Jussie Smollett hatte den Angriff lediglich inszeniert. Der Schauspieler war in Schwierigkeiten, sah sich plötzlich mit 16 verschiedenen Anklagepunkten konfrontiert, die ihn unter Umständen für Jahrzehnte hinter Gitter hätten bringen können.

Sind die Beschuldigten im Fall Jussie Smollett die Opfer?

Eine Jury entschied jedoch zu Jussie Smollets Gunsten: Alle Punkte wurden fallen gelassen, der Schauspieler war ein freier Mann. Das wiederum schmeckte der Polizei von Chicago überhaupt nicht, die Cops verklagten daraufhin den Schauspieler, der ihre Zeit verschwendet hatte. Das sind noch lange nicht genug Klagen, fanden jetzt Ola und Abel Osundairo. Die Brüder nahmen sich die Anwälte Mark Geragos und Tina Glandian vor, die Jussie Smollett vertreten. Die hätten ihren Ruf ruiniert, ihre Geschäftsbeziehungen zunichte gemacht und sie Angstzuständen, Depressionen und Demütigungen ausgesetzt. Der Schauspieler selbst habe seinen Status als wohlhabender Mann ausgenutzt, um die Osundairos zu Puzzleteilen in seinem perfiden Spiel zu machen, so ihre Anwältin Gloria Schmidt. Sie seien die Opfer.

Eine Parodie?

Jussie Smolletts Rechtsvertreter betonten, sie würden nicht erwarten, dass die Brüder mit ihrer Klage durchkommen: "Wir dachten erst, es handle sich bei den uns übermittelten Schriftstücken um eine Parodie. Hinter dieser Klage steckt Unsinn, den ihre Anwältin verzapft hat. Es ist ein verzweifelter Versuch, mehr Kohle aus einem Fall zu schlagen, deren Verursacher sie selbst sind." Eines scheint immerhin sicher: Sämtliche Anwälte verdienen prächtig am Fall Jussie Smollett.

