Allgemein | STAR NEWS

Jussie Smollet festgenommen

Schauspieler Jussie Smollett (36) soll die Polizei in die Irre geführt haben, indem er den Angriff auf sich selbst organisiert habe. Die Beamten haben jetzt kurzen Prozess gemacht und den Darsteller in Gewahrsam genommen. Ein Richter soll über seine Kautionsbedingungen entscheiden.

Unerwartete Wendung

Jussie Smollett ist abgeführt worden. Der Darsteller (‘Empire’) erregte Aufsehen, als er Ende Januar von zwei Männern vor seinem Haus überfallen wurde. Die schlugen ihn, beschimpften ihn mit homophoben und rassistischen Tiraden und überschütteten ihn mit Bleiche, bevor sie einen Strick um seinen Hals legten. Die Polizei fand die beiden Verdächtigen: Es handelte sich um Olabinjo und Abimola Osundairo, die Jussie in Chicago aufgelauert haben sollen. Der Fall nahm jedoch eine unerwartete Wendung, als die Polizei die beiden Männer wieder auf freien Fuß setzte, nachdem sie sie verhört hatten. Plötzlich war Jussie der Verdächtige in dem Fall. Hat er die beiden Männer dazu angestiftet und sogar dafür bezahlt, ihn zu überfallen? Wollte er sich unbedingt selbst zum Opfer machen, damit er seine Rolle in der populären Serie ‘Empire’ nicht verliert?

Mühlen der Justiz

Am frühen Donnerstagmorgen [21. Februar] hat ein Sprecher der Polizei von Chicago per Twitter verkündet, dass Jussie verhaftet wurde und sich in Untersuchungshaft befindet. Noch am selben Tag soll er vor einem Richter erscheinen, um eine Kaution auszuhandeln. Ihm werden Ruhestörung und Irreführung der Polizei vorgeworfen, indem er einen falschen Polizeibericht ausgefüllt haben soll. Jussie Smolletts Anwälte erinnern in einem Statement derweil daran, dass ihr Mandant so lange unschuldig ist, bis seine Schuld bewiesen wurde. Die vermeintlichen Angreifer werden derweil von der Polizei nicht länger als Verdächtige behandelt.

© Cover Media