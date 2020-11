Allgemein | STAR NEWS

Jurorin in Quarantäne: Motsi Mabuse muss virtuell auftreten

DE German Stars - Wo auch immer getanzt wird ist Motsi Mabuse (39) nicht weit. Das scharfe Auge der Tänzerin wird nicht nur bei 'Let's Dance' in Deutschland geschätzt, auch bei der britischen Ausgabe 'Strictly Come Dancing' sitzt sie seit 2019 in der Jury.

14 Tage Isolation

Doch wer zurzeit von Deutschland nach Großbritannien einreist, muss in Quarantäne. Das heißt 14 Tage zuhause sitzen. Eigentlich hatte sich Motsi daher darauf eingestellt, vorerst in London zu bleiben. Doch wer seinen Lebensmittelpunkt in Deutschland hat, der muss damit rechnen, auch mal kurzfristig nach Hause zu müssen, und genau das ist geschehen, wie die Tänzerin ihren Fans am Donnerstagabend (12. November) auf Instagram ihren Followern mitteilte. "Hi Leute", schrieb Motsi, "ich musste diese Woche aus einem dringenden Grund nach Deutschland reisen. Ich werden natürlich die Richtlinien der UK-Regierung befolgen und mich selbst für 14 Tage isolieren."

Motsi Mabuse legt selbst Hand an

Von ihrer Arbeit bei 'Strictly Come Dancing' soll der kurzfristig anberaumte Deutschland-Trip Motsi Mabuse allerdings abhalten. "Ich werde von zuhause zusehen und dank der Macht der Technik zu euch in die Wohnzimmer kommen." Eine Warnung hatte die gebürtige Südafrikanerin allerdings für ihre Fans: "Passt bloß auf, ich werde mein eigenes Haar und Make-up richten." Ob jemand anderer ihren Platz im Studio einnimmt ist noch nicht klar. Für einen Profi wie Motsi Mabuse sollte die Bewertung ihrer Kandidaten derweil auch aus der Ferne kein Problem sein.