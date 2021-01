Allgemein | STAR NEWS

Jürgen Drews: Will er seinen Enkel nicht sehen?

DE Deutsche Promis - Schon seit Oktober ist Jürgen Drews (75) Opa. Sein Sohn Fabian und dessen Frau begrüßten einen kleinen Jungen. Doch um das Verhältnis zwischen dem Schlagerstar ('Ein Bett im Kornfeld') und seinem Sohn ist es nicht zum Besten bestellt.

"Seit Jahren keinen Kontakt"

Gegenüber 'Bild' erklärte Fabian jetzt, dass sich der König von Mallorca noch nicht bei ihm gemeldet habe: "Ich habe meinen Vater per SMS darüber in Kenntnis gesetzt, dass er Opa geworden ist. Darauf hat er leider nicht reagiert. Das muss ich so akzeptieren. Wir haben ja seit Jahren keinen Kontakt mehr." Fabian stammt aus der Ehe von Jürgen Drews mit Corinna, nach der Trennung riss auch der Kontakt zwischen Vater und Sohn ab.

Hat Jürgen Drews die SMS erhalten?

Corinna Drews kann ihren Ex-Mann nicht verstehen: "Vielleicht will er einfach kein Opa sein? Ich jedenfalls freue mich über mein entzückendes Enkelkind." 'Bild' hakte offenbar bei Jürgen Drews nach, doch dessen Managerin Christine Knoche-Gaydos weiß nichts von einer Textnachricht: "Eine solche SMS, in der Jürgen mitgeteilt wurde, dass er Opa geworden ist, hat ihn nie erreicht. Er gratuliert Fabian natürlich zur Geburt seines Sohnes. Dennoch war es Fabians ausdrücklicher Wunsch, dass sich Jürgen in der Öffentlichkeit nicht zu seiner Person äußert, was Jürgen natürlich respektiert." Auch dass Fabian keinen Kontakt zu ihm möchte, akzeptiere Jürgen Drews.