Jürgen Drews’ Tochter Joelina über ihre Magersucht: “Ich hatte zwischendurch Atemnot”

DE Deutsche Promis - Bei Joelina Drews (25) begannen die Essstörungen im frühen Teenageralter. Mit 13 Jahren begann sich die Tochter von Schlagerstar Jürgen Drews (75) und seiner Frau Ramona (47) auf ungesunde Weise an anderen zu orientieren — besonders an ihrer Mutter, wie sie in der Interviewreihe 'Mental Health Matters' für 'Gala' erzählt.

Immer an Mama gemessen

"Ich wollte so gut aussehen wie die Frauen in den Magazinen und wie meine Mama. Meine Mama ist eine wunderschöne Frau und hat von Natur aus eine tolle Figur. Natürlich fängt man als Teenager an, sich mit anderen zu vergleichen – und ich halt mit ihr", erinnert sich Joelina. Das führte soweit, dass sie ihre Mutter sogar als Konkurrentin empfand. Doch die bemühte sich vor allem, ihrer Tochter zu helfen: "(Sie) hat damals alles richtig gemacht. Sie ist auch diejenige, die mir letztendlich mit vielen Gesprächen geholfen hat, die Magersucht zu überwinden." Doch zunächst verschlimmerte sich das Problem bei Joelina Stück für Stück.

Wovor Joelina Drews am meisten Angst hatte

Dass sie kaum noch etwas aß und mit 15 Jahren nur noch 47 Kilo wog, hatte auch böse Nebenwirkungen: "Meine Brust hat aufgehört zu wachsen, meine Periode blieb aus und ich hatte starken Haarausfall… Ich hatte so wenig Energie, dass ich zwischendurch auch Atemnot bekam." Hinzu kamen die oft mit Essstörungen einhergehenden Depressionen: "Wenn der Körper kaum Energie hat, woher soll er die Kraft für Glückshormone nehmen?" Die Angst, aufgrund ihrer schlechten körperlichen Verfassung keine Kinder bekommen zu können, trieb Joelina Drews schließlich dazu, sich professionelle Hilfe zu suchen.

Heutzutage ist sie ausgeglichener: "Ich gebe meinem Körper heute einfach das, was er braucht. Regelmäßiger Sport hilft mir für ein besseres Körpergefühl." Auch Hater auf Social Media ließen sie mittlerweile kalt. Eine Angewohnheit hat die junge Frau vollkommen fallen gelassen. "Ich habe mich seit sechs Jahren nicht mehr gewogen (…) Ich will einfach nicht mehr wissen, wie viel ich wiege, weil ich nicht mehr mein Glück von einer Zahl auf der Waage abhängig machen möchte", so Joelina Drews.

