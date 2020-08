Allgemein | STAR NEWS

Jürgen Drews: Mit Mama und Papa an der Dope-Pfeife ziehen

DE German Stars - Jürgen Drews (75) ist nicht nur für seine Musik, sondern auch für sein kunterbuntes Privatleben bekannt, das ihn bereits des Öfteren in die Schlagzeilen gebracht hat. Einige Episoden sind dabei anstößiger als andere. In seiner Autobiografie, 'Es war alles am besten', die am 17. August erscheint, teilt er aber auch ein paar harmlose Anekdoten.

Schön, dieses Haschisch

Die entpuppen sich als beste Unterhaltung, auch weil Jürgen ehrlich mit sich und seinen Lesern ist. So gesteht er, dass er als Heranwachsender und junger Mann alles ausprobiert habe, weil er nicht als Außenseiter gelten wollte. Das führte wiederum dazu, dass Jürgen auf Marihuana aufmerksam wurde und natürlich nicht die Finger von der Droge lassen konnte. Seine Erfahrung mit Haschisch war unmittelbar positiv, denn seine Emotionen hätten sich verstärkt und ihm ein positives, warmes Gefühl gegeben.

Auf Einladung von Jürgen Drews

Mehr noch: Seine Eltern leisteten ihm bei der Erfahrung, an der Haschisch-Pfeife zu ziehen, einmal sogar Gesellschaft. Jürgen hatte ihnen angeboten, auch einen Zug zu nehmen, und Mama und Papa willigten ein. Doch der Konsum von Gras hatte eine ganz unterschiedliche Wirkung bei Jürgens Mutter und Vater. Während sein Vater still wurde und schnell eingeschlafen ist, wurde seine Mutter erst richtig wach: "Ihre Augen wurden immer größer. Dann sagte sie: 'Du, wie schön ist dieses Wohnzimmer? Wie schön sind diese Farben?' Sie hat das Zeug nie wieder angerührt." Ob Jürgen Drews es ihr noch einmal angeboten hatte?