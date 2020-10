Allgemein | STAR NEWS

Jürgen Drews: Denkt der König von Mallorca ans Abdanken?

DE German Stars - Mit 75 Jahren sind andere längst im Ruhestand, aber Jürgen Drews brachte bis vor Kurzem noch regelmäßig den Ballermann zum Beben. Der Schlager-Veteran und Mallorca-Entertainer liebt das Showbusiness, und die Fans lieben ihn. Doch wenn damit eines Tages Schluss ist, kann er auch gut damit leben, verriet der Star jetzt.

Jürgen Drews hat immer noch genug Ideen

Auch wenn es durch die Corona-Pandemie am Ballermann ruhig geworden ist, sprudeln bei Jürgen Drews immer noch die Ideen. Im 'Gala'-Gespräch verriet er, dass er "mehr als 50 neue Titel in der Schublade" hat – da geht also noch was. Ob nach seinem am 23. Oktober erscheinenden Best-Of-Album, dass mit exklusiven Duetten angereichert ist, ein weiteres folgen wird, lässt er offen: "Ich sage nicht, dass mein neues Album das letzte ist. Aber wenn es so kommen sollte, ist das auch okay." Er könnte auch ohne Showtime glücklich sein, denn auf die Frage, was ihm dann fehlen würde, antwortete Jürgen Drews: "Nix. Niemand ist unersetzlich, auch ich nicht."

Zurück zur Natur mit Ramona

Offensichtlich hat Jürgen Drews sich schon damit beschäftigt, wie ein Leben nach der Musikkarriere aussehen könnte. Zusammen mit Ehefrau Ramona (47) sucht er sich bewusst Hobbys, die gar nichts mit der Entertainmentwelt zu tun haben. So genießt Jürgen schon jetzt seinen Garten und die Natur: "Wir haben einen riesigen japanischen Zierbaum. Der lockt im Sommer die Bienen aus allen Himmelsrichtungen an. Ich setze mich unheimlich gern unter diesen Baum, lausche dem Summen und beobachte die Bienen bei der Arbeit. Wenn mir Ramona dann noch einen Latte Macchiato bringt und sich dazugesellt, ist mein Glück perfekt", erklärte der Kultstar. Seine Fans dürfen derweil hoffen, dass Jürgen Drews in diesem ruhigeren Jahr unter seinem Traumbaum so viel Energie getankt hat, dass er so bald noch nicht sein Schlagerkrönchen absetzen wird.