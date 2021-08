Allgemein | STAR NEWS

Jürgen Drews: Das Alters-Geständnis des Königs von Mallorca

DE Deutsche Promis - Der König von Mallorca hat gestanden: In seinem neuen Podcast packte Jürgen Drews aus und erzählte dass er zu Karrierebeginn bei seinem Alter schummelte. Der heute 76-jährige Schlagersänger ('Ein Bett im Kornfeld') machte sich drei Jahre jünger als er tatsächlich war. Die Idee war allerdings nicht auf seinem Mist gewachsen.

Geflunkerte Verjüngungskur

In 'Des Königs neuer Podcast' verriet er, dass sein Manager Michael Conradt hinter der geflunkerten Verjüngungskur steckte. Sein Geburtsjahr wurde in der von ihm zusammengestellten Biografie ohne vorherige Absprache flugs auf das Jahr 1948 verlegt und so in den Medien verbreitet. Nachdem diese Lüge erst einmal unters Volk gebracht war, gab es kein Zurück mehr. "Zu meinem Aussehen passte das und ich konnte gar nicht anders, ich bin dann auch dabei geblieben", gestand Jürgen. Er hätte schließlich nicht in einem Interview plötzlich sagen können, dass sein Alter nicht stimmte. Michael Conradt blieb bei seinem Trick: "Die drei Jahre kannst du immer noch gebrauchen. Viele gucken auf das Alter."

Jürgen Drews bereut Trennung

Diese Lüge wirkte sich letztlich aber auf das Arbeitsverhältnis der beiden aus: "Das war im Grunde genommen der Grund, warum ich mich von ihm getrennt hab." Ein Schritt, den er im Nachhinein bereute, denn er gestand sich selbst ein, dass er im Gegensatz zu seinem Manager die Branche zu dem Zeitpunkt einfach nicht durchschaute. Michael Conradt wandte dann seine ganze Energie Peter Maffay zu — einem Sänger, den der Schlagerstar sehr bewundert. Allzu viel Grund zur Reue hat er heutzutage aber nicht mehr: Auch ohne den Manager hätte die Karriere von Jürgen Drews wohl kaum besser laufen können.

Bild: Sebastian Willnow/picture-alliance/Cover Images