Jürgen Drews: Auf einmal waren Zehntausende Euro weg

DE Deutsche Promis - Da wollte er nur mal kurz sein Auto putzen und dann war plötzlich die Tasche mit seiner Gage weg. Schlagerstar Jürgen Drew (76) erinnert sich in seinem Podcast 'Des Königs neuer Podcast' mit Schaudern an diese Episode.

Alles nur, weil das Auto sauber sein musste

Der Star war zu früh zu einem Veranstaltungsort gekommen und wollte die freie Zeit nutzen, um sein Auto zu putzen. Dabei stellte er die Tasche mit seiner Gage auf das gegenüberliegende parkende Auto - auch wenn ihm das nicht ganz geheuer war "Ich weiß noch, ich habe sie draufgelegt und gedacht 'Du Idiot', denn da war viel Geld drin und ich hatte einen ganz feuchten Kofferraum." Es kam, wie es kommen musste - das Auto mit der Geldtasche fuhr weg, als der Künstler voll in seinem Putzrausch war. Zum Glück fand die Polizei die Tasche wieder, die bei der Fahrt vom Dach gefallen war. Sehr zur Erleichterung seines Besitzers, denn da war ganz schön viel Geld drin: "So zehn-, zwanzig-, dreißigtausend Euro etwa."

Jürgen Drews ist der König der Anekdoten

Sein Podcast ist ein wahrer Fundus von unterhaltsamen Anekdoten. Auch seine mittlerweile verstorbene Dackeldame Fienchen hielt ihn in Aufruhr. Die war nämlich vor Jahren bei einem Österreich-Urlaub ausgebüchst und hatte sich in einem Miniaturbauernhof für Kinder mit ihrem Halsband verfangen. Jürgen Drews stürmte zum Besitzer. "Bitte holt eine Motorsäge, ich muss den Kinderbauernhof aufsägen. Ich zahle, was sie wollen. Ich lass den Hund doch nicht verreckenׅ." Und auch da gab es zum Glück ein Happy-End für Jürgen Drews, denn der Dackel wurde gerettet. Wir sind gespannt auf weitere Geschichten aus dem Fundus der Schlagerlegende.

