‘Jurassic Park’-Star Sam Neill: Leute, ich bin noch am Leben!

DE Showbiz - Sam Neill (75) schockierte am Samstag (18. März) mit der Nachricht, dass er an Krebs erkrankt ist. In einem Interview mit dem 'Guardian' wurde die Erkrankung erwähnt und da es sich um Blutkrebs im dritten Stadium handelte, befürchteten alle das Schlimmste.

Gesund und munter

Deshalb sah sich der Schauspieler ('Jurassic Park') nun bemüßigt, auf Instagram in einem Video die Welt zu beruhigen, denn er sei seit acht Monaten krebsfrei und es würde ihm gutgehen. "Hallo, ich bin Sam Neill. Eine Art Schauspieler, Winzer und zufälligerweise auch Autor. Und es heißt über mich anscheinend überall 'Krebs! Krebs! Krebs!'", plauderte der Star und machte deutlich: "Wie ihr seht, lebe ich noch. Ich bin gesund und munter und gehe zur Arbeit. Ich bin sehr glücklich, wieder arbeiten zu können." Der Darsteller wird nämlich in der Serie 'Apples Never Fall' an der Seite von Annette Bening zu sehen sein.

Sam Neill macht Werbung für seine Memoiren

Sam Neill schien auch den Eindruck zu haben, dass über der ganzen Schocknachricht seiner Krebserkrankung die eigentliche Botschaft hinten heruntergefallen ist: Er hat ein Buch geschrieben, seine Memoiren mit dem Titel ‘Did I Ever Tell You This?' "Ich wünschte nur, die Überschrift wäre nicht so wichtig, denn die Hauptsache ist, dass ich dieses Buch geschrieben habe, es heißt 'Did I Ever Tell You This?’ Und darin wird Krebs erwähnt, weil das der Kontext ist, in dem ich es geschrieben habe."

Die Krebsbehandlung hatte ihn zu einem unfreiwilligen Stillstand gebracht, er konnte nicht arbeiten. "Ich wollte eigentlich kein Buch schreiben, ich brauchte etwas zu tun, während ich in Behandlung war, und ich bin es gewohnt, zur Arbeit zu gehen, und plötzlich konnte ich nicht mehr zur Arbeit gehen. Deshalb habe ich das Buch geschrieben, und ich muss sagen, dass es eine großartige Resonanz darauf gab." Na also, und weil nun alle aufgeschreckt sind, kaufen sie vielleicht auch alle Sam Neills Autobiografie!

