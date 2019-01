Allgemein | STAR NEWS

Julia Michaels: Mit Selena Gomez gegen Angststörung

Julia Michaels (25) freut sich über Unterstützung von Selena Gomez (26).

Die Sängerin (‘Issues’) ist mächtig stolz auf ihr neues Album, auf dem sich unter anderem auch der Song mit dem unmissverständlichen Titel ‘Anxiety’ verbirgt. Damit verarbeitet Julia ihre eigenen Angstzustände und spricht vielen weiteren Stars aus der Seele, haben doch Musiker wie Selena Gomez, Lady Gaga (32) und Demi Lovato (26) in der Vergangenheit immer wieder offen über ihre psychischen Probleme gesprochen. Für den Song wollte sich Julia somit Unterstützung von Selena holen, die nicht lange zögerte, mit ihrer Kollegin vor das Mikrofon zu treten.

Im Interview mit ‘Billboard’ erklärt Julia Michaels hierzu: "Als ich ihr den Text geschickt habe, habe ich sie nur gefragt: ‘Was denkst du darüber?’ Und sie so: ‘Das ist fantastisch! Das will ich machen!’ Ich denke auch, dieser Song ist für uns am besten geeignet, weil es um etwas geht, mit dem wir beide hadern. Wir haben uns schon immer darüber unterhalten. Es geht um etwas, mit dem wir uns gut auskennen. Wir mochten auch den Gedanken, gemeinsam einen Song aufzunehmen, mit dem wir über unsere Beziehung zur Angst sprechen. Wir sprechen darin nicht über unsere Beziehung zu Männern oder darüber, wie wir uns um etwas streiten. Das sind wohl die typischen Themen, wenn es um Duette für Frauen geht. Hier geht es aber um weibliche Bekräftigung, aber das ist etwas vollkommen anderes. Wir strecken nicht unsere Fäuste in die Luft. Wir sagen nur: ‘Hey, wir leiden unter Angstzuständen, und wir akzeptieren das.’"

Julia verriet zudem, dass ein weiterer Star seine Aufwartung auf ihrem neuen Album machen werde: Niall Horan (25). Damit dürfte Julia Michaels eines der Alben des Jahres schon im Sack haben.



